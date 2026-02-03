Βιολάντα: Αγώνας δρόμου για να ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες – «Εξουδετερώνουν» το προπάνιο, στο μικροσκόπιο άδειες και καταγγελίες

Σε κρίσιμη φάση βρίσκονται οι έρευνες στον χώρο του εργοστασίου Βιολάντα, μετά το φονικό εργατικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες. Η εκτεταμένη διαρροή προπάνιου έχει αναγκάσει τις Αρχές να διακόψουν προσωρινά τις εργασίες, λόγω του υψηλού κινδύνου νέας έκρηξης.

Τα τελευταία 24ωρα, εξειδικευμένα συνεργεία ρίχνουν χημικές ουσίες εξουδετέρωσης του προπανίου, με στόχο να μειωθεί το επικίνδυνο φορτίο στο υπέδαφος και να καταστεί δυνατή η επιστροφή των μηχανημάτων. Το βασικό ζητούμενο είναι να αποκαλυφθεί πλήρως ο σωλήνας που υπέστη τη ζημιά και θεωρείται το επίκεντρο της έκρηξης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, εφόσον δοθεί το απαραίτητο «πράσινο φως», οι έρευνες από τα κλιμάκια της Πυροσβεστική Υπηρεσία και της Περιφέρειας αναμένεται να επανεκκινήσουν προς το τέλος της εβδομάδας, με βαθύτερες εκσκαφές στο σημείο όπου έχει εντοπιστεί ο προβληματικός αγωγός.

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και στο διοικητικό σκέλος της υπόθεσης. Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί έγγραφα της Περιφέρειας και της Πολεοδομίας που αφορούν άδειες λειτουργίας και οικοδομικές άδειες, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί αδήλωτοι χώροι εντός του εργοστασίου, οι οποίοι φέρεται να μην πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε καταγγελίες εργαζομένων, οι οποίοι, όπως αναφέρεται, είχαν επισημάνει επανειλημμένα την ύπαρξη έντονων και ασυνήθιστων οσμών. Οι καταγγελίες αυτές, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, φέρονται να μην αντιμετωπίστηκαν με τη δέουσα σοβαρότητα από τους υπεύθυνους ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου 2026 και, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, προκλήθηκε από διαρροή προπανίου από φθαρμένο σωλήνα, οδηγώντας σε ένα από τα πιο πολύνεκρα εργατικά δυστυχήματα των τελευταίων ετών.

