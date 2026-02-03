Βιολάντα: Αγώνας δρόμου για να ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες – «Εξουδετερώνουν» το προπάνιο, στο μικροσκόπιο άδειες και καταγγελίες

Η επικίνδυνη διαρροή προπάνιου έχει «παγώσει» τις έρευνες στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, με τις Αρχές να επιχειρούν τώρα να δημιουργήσουν συνθήκες ασφαλούς επανεκκίνησης των εργασιών.

Βιολάντα: Αγώνας δρόμου για να ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες - «Εξουδετερώνουν» το προπάνιο, στο μικροσκόπιο άδειες και καταγγελίες
03 Φεβ. 2026 14:49
Pelop News

Σε κρίσιμη φάση βρίσκονται οι έρευνες στον χώρο του εργοστασίου Βιολάντα, μετά το φονικό εργατικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες. Η εκτεταμένη διαρροή προπάνιου έχει αναγκάσει τις Αρχές να διακόψουν προσωρινά τις εργασίες, λόγω του υψηλού κινδύνου νέας έκρηξης.

Τα τελευταία 24ωρα, εξειδικευμένα συνεργεία ρίχνουν χημικές ουσίες εξουδετέρωσης του προπανίου, με στόχο να μειωθεί το επικίνδυνο φορτίο στο υπέδαφος και να καταστεί δυνατή η επιστροφή των μηχανημάτων. Το βασικό ζητούμενο είναι να αποκαλυφθεί πλήρως ο σωλήνας που υπέστη τη ζημιά και θεωρείται το επίκεντρο της έκρηξης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, εφόσον δοθεί το απαραίτητο «πράσινο φως», οι έρευνες από τα κλιμάκια της Πυροσβεστική Υπηρεσία και της Περιφέρειας αναμένεται να επανεκκινήσουν προς το τέλος της εβδομάδας, με βαθύτερες εκσκαφές στο σημείο όπου έχει εντοπιστεί ο προβληματικός αγωγός.

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και στο διοικητικό σκέλος της υπόθεσης. Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί έγγραφα της Περιφέρειας και της Πολεοδομίας που αφορούν άδειες λειτουργίας και οικοδομικές άδειες, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί αδήλωτοι χώροι εντός του εργοστασίου, οι οποίοι φέρεται να μην πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε καταγγελίες εργαζομένων, οι οποίοι, όπως αναφέρεται, είχαν επισημάνει επανειλημμένα την ύπαρξη έντονων και ασυνήθιστων οσμών. Οι καταγγελίες αυτές, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, φέρονται να μην αντιμετωπίστηκαν με τη δέουσα σοβαρότητα από τους υπεύθυνους ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου 2026 και, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, προκλήθηκε από διαρροή προπανίου από φθαρμένο σωλήνα, οδηγώντας σε ένα από τα πιο πολύνεκρα εργατικά δυστυχήματα των τελευταίων ετών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:30 Reuters: Κοντά σε απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών η Ελλάδα
16:22 Μάντσεστερ: Συνετρίβη μικρό αεροπλάνο – Πήδηξε με αλεξίπτωτο ένας από τους επιβάτες του
16:14 Στην Πάτρα ο Άδωνις Γεωργιάδης: Περιοδεία σε νοσοκομεία και κομματική εκδήλωση – Τον περίμεναν υγειονομικοί με διαμαρτυρία
16:04 Η Μαρία Καρυστιανού, το κόμμα, η ανακοίνωση και η ταύτιση με δύο έγκριτες πένες
15:56 Πλημμύρες «έπνιξαν» το Πολύκαστρο Κιλκίς – Πάνω από 10.000 στρέμματα κάτω από το νερό
15:48 NASA: Αναβλήθηκε η επανδρωμένη αποστολή Artemis 2 γύρω από τη Σελήνη – Πότε θα γίνει η εκτόξευση
15:40 Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο 90% το έργο της επέκτασης προς την Καλαμαριά ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Ζελένσκι: Οι διαπραγματευτές θα αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική μας μετά τη ρωσική επίθεση
15:24 Κρήτη: Οπλισμός και εκρηκτικά βρέθηκαν σε παλιό μαντρί κοντά στα Βορίζια
15:16 Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026!
15:08 Carbon Farming Schools 2025: ΔΕΗ και Open Farm προωθούν τη βιώσιμη γεωργία στους μαθητές
15:00 Επιτιμοποίηση του σκηνοθέτη-σεναριογράφου Γιάννη Οικονομίδη από το ΕΑΠ: Για το έργο και τη διεισδυτική ματιά του
14:58 Υπόθεση Λόρας: Το μήνυμα της Lufthansa στην ΕΛΑΣ – «Ταξίδεψε μόνη της, δεν έχουμε άλλες πληροφορίες»
14:54 Νίκος Μπίστης μετά την αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά: «Μόνο ο Τσίπρας μπορεί να ενώσει και να αντιμετωπίσει τον Μητσοτάκη»
14:52 Ο Πέλοπας επιτυχίες στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου – Φωτογραφίες
14:49 Βιολάντα: Αγώνας δρόμου για να ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες – «Εξουδετερώνουν» το προπάνιο, στο μικροσκόπιο άδειες και καταγγελίες
14:44 Ο Προμηθέας κερδίζει το Μαρούσι και… πάει Final-8
14:43 Πλεύρης: Απέλαση και ανάκληση άδειας διαμονής για όσους λειτουργούν παράνομους λατρευτικούς χώρους
14:40 H Grid Telecom προχωρεί στην ανάπτυξη της ψηφιακής σύνδεσης ARTEMIS μεταξύ Κρήτης και Αιγύπτου
14:37 Ξεκινά ο εθνικός διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο: Πότε εφαρμόζεται και πώς θα συνυπολογίζεται με τις Πανελλαδικές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ