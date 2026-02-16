«ΒΙΟΛΑΝΤΑ» – Ασύλλυπτο: Πώς το άνοιγμα μίας βρύσης πυροδότησε τη φονική έκρηξη

Την Τρίτη 17/02/2026, απολογείται ο συλληφθείς για κακούργημα ιδιοκτήτης της  στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ».

«ΒΙΟΛΑΝΤΑ» - Ασύλλυπτο: Πώς το άνοιγμα μίας βρύσης πυροδότησε τη φονική έκρηξη
16 Φεβ. 2026 9:26
Pelop News

Μια εφιαλτική εικόνα κακοτεχνιών στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» που οδήγησαν στη φονική έκρηξη με θύματα πέντε εργαζόμενες, περιγράφουν τα ευρήματα της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ένας διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο, ο οποίος είχε τοποθετηθεί παράνομα απευθείας πάνω στο χώμα, φθάρηκε από λιπάσματα γειτονικών χωραφιών. Η διαρροή μετέτρεψε τον χώρο σε μια «βόμβα», η οποία πυροδοτήθηκε από έναν σπινθήρα όταν μία εργάτρια άνοιξε το ζεστό νερό της βρύσης για να πλύνει τα χέρια της.

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τρομακτική, καθώς υπολογίζεται στα 185 κιλά ζελατινοδυναμίτιδας (TNT), με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο των πέντε εργαζομένων.

Το Σάββατο 14/02/2026, μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, συνελήφθη στο χώρο του εργοστασίου «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», ο ιδιοκτήτης που βρίσκεται αντιμέτωπος πλέον με κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Μεταφέρθηκε στην Εισαγγελία Τρικάλων, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη 17/02/2026. Μέχρι τότε κρατείται.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο των οικογενειών των θυμάτων, Χρήστο Πατούνα, η δίωξη αφορά την πρόκληση έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, από την οποία προήλθαν θάνατοι, έγκλημα το οποίο επισύρει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Η πλευρά των θυμάτων έχει ήδη διορίσει τεχνικό σύμβουλο για να στηρίξει τα συμπεράσματα αυτά, ενώ αύριο αναμένεται η λήψη αντιγράφων της δικογραφίας για την πλήρη αξιολόγηση των στοιχείων, ανέφερε ο κ. Πατούνας.

Όσον αφορά την απόδοση των ποινικών ευθυνών, ο κ. Πατούνας διευκρίνισε ότι σε μια ανώνυμη εταιρεία, ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο κατά νόμον υπεύθυνος που λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις και εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πλευρά της κατηγορίας αναμένει τα ευρήματα από τους κατασχεθέντες φακέλους για να διαπιστωθεί ποιος υπέγραψε τις μελέτες και ποιος έδωσε τις εντολές για τις τεχνικές παρεμβάσεις – συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για εμπλοκή ανειδίκευτων τεχνιτών στις κρίσιμες σωληνώσεις.

