«Βιολάντα»: Δύο «γραμμές στην Πάτρα – Σωματεία καταγγέλλουν το Εργατικό Κέντρο για αδράνεια

Η τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» δεν έφερε μόνο πένθος και οργή. Ανέδειξε και μια βαθιά σύγκρουση στο εσωτερικό του εργατικού κινήματος της Πάτρας, με σωματεία να αμφισβητούν ανοιχτά τη στάση του Εργατικού Κέντρου.

Η τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα», με τον θάνατο πέντε εργατριών, δεν άνοιξε μόνο ένα ακόμη μακάβριο κεφάλαιο στον μακρύ κατάλογο των εργοδοτικών δυστυχημάτων στη χώρα. Ανοιξε και ένα βαθύ ρήγμα στο εσωτερικό του εργατικού κινήματος της Πάτρας, φέρνοντας σε ανοιχτή σύγκρουση πρωτοβάθμια σωματεία με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας.

Στον πυρήνα της αντιπαράθεσης βρίσκεται η άρνηση της πλειοψηφίας της διοίκησης του ΕΚΠ να καλέσει άμεσα συγκέντρωση και πορεία στην πόλη για την τραγωδία. Την στιγμή μάλιστα που για την Παλαιστίνη και πολιτικά θέματα, έχει διοργανώσει στο παρελθόν ανάλογες πορείες στην Πάτρα.

Οπως καταγγέλλεται από συνδικαλιστές, το Εργατικό Κέντρο περιορίστηκε σε ανακοινώσεις και παρέπεμψε την αντίδραση για το δυστύχημα, στην πανελλαδική απεργία του κλάδου Τροφίμων – Ποτών στις 3 Φεβρουαρίου .

Η Βανέσα Αλιχού, μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου και αντιπρόεδρος του Σωματείου Μαγείρων Αχαΐας, μιλώντας στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», χαρακτήρισε το συμβάν «ξεκάθαρη εργοδοτική δολοφονία», κάνοντας λόγο για καταγγελίες εργαζομένων που αγνοήθηκαν, για οσμές και διαρροές στο εργοστάσιο και για πλήρη απουσία ουσιαστικών ελέγχων.

Παράλληλα κατήγγειλε ότι το αίτημα Σωματείων για σύγκληση ΔΣ και οργάνωση πορείας στην Πάτρα απορρίφθηκε από την πλειοψηφούσα παράταξη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, με τα σωματεία να καταγγέλλουν ότι το ΕΚΠ λειτουργεί με πολιτικά φίλτρα και όχι με βάση την κρισιμότητα του γεγονότος.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΠΟΡΕΙΑ

Μπροστά σε αυτή την εξέλιξη, διάφορα σωματεία (Μαγείρων Αχαΐας, Σερβιτόρων, Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Αχαΐας, ΔΕΔΔΗΕ Πάτρας κ.ά.) ανέλαβαν την πρωτοβουλία και διοργανώνουν ανεξάρτητη συγκέντρωση και πορεία, σήμερα Σάββατο (ώρα 12:00), στην πλατεία Γεωργίου.

Το σύνθημα είναι σαφές: «Αυτοί μιλάνε για κέρδη και ζημιές – εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές».

Στην ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του κάθε τρεις μέρες, καταρρίπτοντας τις κυβερνητικές δηλώσεις περί «βελτίωσης» της εικόνας των εργατικών ατυχημάτων. Οι χώροι δουλειάς περιγράφονται ως «μια απέραντη κοιλάδα των Τεμπών», αποτέλεσμα κυβερνητικών πολιτικών, υποστελέχωσης του ΣΕΠΕ και ασυλίας της εργοδοσίας.

ΔΥΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ

Η σύγκρουση κορυφώνεται από το γεγονός ότι την ίδια ώρα με τη συγκέντρωση των σωματείων στην πλ. Γεωργίου, η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας ανακοίνωσε συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του, μαζί με το σωματείο Τροφίμων- Ποτών, για την απεργία της 3ης Φεβρουαρίου.

Για τα σωματεία που κινητοποιούνται, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η τραγωδία της «Βιολάντα» δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με καθυστερήσεις, επικοινωνιακές κινήσεις και κομματικές ισορροπίες.

Από την πλευρά του, το Εργατικό Κέντρο καταγγέλλει ότι «η σημερινή κυβέρνηση φέρει τεράστια ευθύνη για αυτή την κατάσταση καθώς συνεχίζει το αντεργατικό έργο όλων των προηγούμενων εφαρμόζοντας τις οδηγίες της ΕΕ, που αντιμετωπίζει την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς ως κόστος. ..».

Η «Π» ζήτησε τη θέση του προέδρου του ΕΚΠ, Δημήτρη Μαρμούτα, αλλά δεν υπήρξε απάντηση.

