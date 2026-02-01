«Βιολάντα»: Πήγαιναν αρκετά σχολεία στο εργοστάσιο για ξενάγηση…

Το δυστύχημα με τις 5 νεκρές εργάτριες «πάγωσε» δεκάδες γονείς που τα παιδιά τους ξεναγούνταν στις εγκαταστάσεις στο πλαίσιο των διδακτικών τους επισκέψεων

 

01 Φεβ. 2026 15:10
Σε καθαρή τύχη οφείλεται το ότι η τραγωδία στη «Βιολάντα» δεν πήρε εθνικές διαστάσεις, καθώς το εργοστάσιο επισκέπτονταν αρκετά σχολεία για εκπαιδευτικές εκδρομές, επειδή θεωρούνταν πρότυπο βιομηχανικής μονάδας.

Το στοιχείο αυτό προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία και «πάγωσε» δεκάδες γονείς που τα παιδιά τους ξεναγούνταν στις εγκαταστάσεις στο πλαίσιο των διδακτικών τους επισκέψεων.

Η κοινωνία των Τρικάλων παραμένει σοκαρισμένη και ανήσυχη ενώ την Τρίτη (3/2) έχει προκυρηχθεί 24ωρη απεργία από την Ομοσπονδία γάλακτος, τροφίμων και ποτών, με συγκέντρωση στις 11:00 στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και παράλληλη κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα.

Στο τόπο της τραγωδίας οι έρευνες σταμάτησαν καθώς το έδαφος έχει εμποτιστεί με μεγάλες ποσότητες προπανίου και υπάρχει κίνδυνος νέας έκρηξης.

Παρά την προσωρινή διακοπή των ερευνών, συνεχίζονται οι διαδικασίες ελέγχου των τεχνικών στοιχείων και των εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθούν παρατυπίες και αστοχίες, όπως η έλλειψη συστημάτων πυρασφάλειας στο υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα ευρήματα της προκαταρκτικής έρευνας δείχνουν σωρεία παραλείψεων και παραβάσεων για τη φονική έκρηξη.

Τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας κατασχέθηκαν οι φάκελοι από την Περιφέρεια,τον Δήμο, την Πολεοδομία και από την Πυροσβεστική, για να διαπιστωθεί αν τελικά η αδειοδότηση έγινε όπως πρέπει, αν πληρούσε τις προϋποθέσεις και για τη λειτουργία του εργοστασίου αλλά και για τις εγκαταστάσεις και αν υπήρξε ολιγωρία από την πλευρά των δημοσίων υπηρεσιών.

Οι έρευνες θα ξεκινήσουν εκ νέου όταν σβήσει πλήρως η φωτιά και ακολούθως θα γίνει εκσκαφή σε ένα μήκος περίπου 25 μέτρων πίσω από το εργοστάσιο, ώστε να βγουν στην επιφάνεια οι σωλήνες.

«Βιολάντα»: Πήγαιναν αρκετά σχολεία στο εργοστάσιο για ξενάγηση…
