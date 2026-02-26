«Βιολάντα»: Στον ανακριτή το πόρισμα του ΕΜΠ – Λάθη στην εγκατάσταση και σοβαρές παραλείψεις πίσω από τη φονική έκρηξη

Στα χέρια του ανακριτή Τρικάλων βρίσκεται πλέον το πόρισμα της τεχνικής έρευνας που διενήργησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Το πόρισμα, το οποίο συντάχθηκε από το Τμήμα Μεταλλειολόγων του ΕΜΠ, παραδόθηκε αρχικά στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στον ανακριτή στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής διερεύνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τεχνική έκθεση επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις των πραγματογνωμόνων ως προς τη φθορά στον σωλήνα μεταφοράς προπανίου, από τον οποίο προκλήθηκε η διαρροή που οδήγησε στην έκρηξη. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η διάβρωση δεν αποδίδεται στην ποιότητα του υλικού, αλλά σε σοβαρές αστοχίες κατά την εγκατάσταση.

Όπως αναφέρεται, ο χαλύβδινος σωλήνας κρίνεται μεταλλουργικά κατάλληλος βάσει των ισχυόντων προδιαγραφών. Παρ’ όλα αυτά, η εγκατάσταση παρουσίαζε ουσιώδεις αποκλίσεις από τα τεχνικά πρότυπα. Δεν υπήρχε εξωτερική αντιδιαβρωτική επικάλυψη, ενώ απουσίαζε σύστημα καθοδικής προστασίας. Επιπλέον, οι σωλήνες δεν ήταν τοποθετημένοι μέσα σε στρώση καθαρής άμμου στο υπέδαφος, όπως προβλέπεται, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερότητα και προστασία από εξωτερικές πιέσεις.

Η άμεση επαφή του σωλήνα με το έδαφος, σε συνδυασμό με τις παραπάνω ελλείψεις, φαίνεται πως συνέβαλε στην ηλεκτροχημική διάβρωση και στη δημιουργία οπών, από τις οποίες διέρρευσε το προπάνιο. Κατά συνέπεια, το πόρισμα κάνει λόγο για ανεπαρκή αντιδιαβρωτικό σχεδιασμό και μη συμμόρφωση της εγκατάστασης με τις βασικές απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων τεχνικών προτύπων για υπόγειους αγωγούς μεταφοράς αερίων καυσίμων.

Παράλληλα, καταγράφονται και άλλες κακοτεχνίες, οι οποίες, αν και δεν συνδέονται άμεσα με τη συγκεκριμένη διαρροή, χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σοβαρές για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Μεταξύ αυτών, επισημαίνεται ότι η σύνδεση των σωλήνων ήταν βιδωτή και όχι συγκολλητή, γεγονός που μπορεί να δημιουργεί κενά και ενδεχόμενο διαρροών.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, με το πόρισμα του ΕΜΠ να αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη διερεύνηση ευθυνών στην υπόθεση της τραγωδίας.

