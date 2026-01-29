ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Το τελευταίο «αντίο» στη 47χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα – Βουβός θρήνος σε Καρδίτσα και Τρίκαλα

Βαρύ πένθος επικρατεί στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους, με την τοπική κοινωνία να αποχαιρετά σήμερα ένα από τα θύματα της τραγωδίας.

Η κηδεία της 47χρονης Σταυρούλας Μπουκουβάλα τελείται σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας. Η άτυχη γυναίκα εργαζόταν στην εταιρεία τα τελευταία δέκα χρόνια και ήταν μητέρα τριών παιδιών, ηλικίας 23, 18 και 15 ετών.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι έχουν συγκεντρωθεί στον ναό για να πουν το τελευταίο «αντίο», με τον πόνο να είναι διάχυτος και τα ερωτήματα για τις συνθήκες της τραγωδίας να παραμένουν αναπάντητα. Τραγικές φιγούρες είναι ο σύζυγός της, τα παιδιά της, οι γονείς της και οι υπόλοιποι συγγενείς της, που αποχαιρετούν τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα αίτια της διαρροής προπανίου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το δυστύχημα. Παράλληλα, κυρίαρχο είναι το αίτημα για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών.

