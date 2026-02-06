Viral βίντεο από την Κίνα δείχνει πως άνδρας έβγαλε χρυσό από παλιές SIM

Έντονες αντιδράσεις και εκατομμύρια προβολές στα social media προκάλεσε βίντεο Κινέζου blogger, ο οποίος υποστήριξε ότι κατάφερε να εξαγάγει σημαντική ποσότητα χρυσού από παλιές κάρτες SIM κινητών τηλεφώνων και άλλα ηλεκτρονικά υπολείμματα.

Ο δημιουργός περιεχομένου, που δραστηριοποιείται στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, ανέφερε ότι μέσω πολύπλοκων τεχνικών επεξεργασίας κατάφερε να συλλέξει 191,73 γραμμάρια χρυσού, αξίας άνω των 120.000 γιουάν (περίπου 17.000 δολάρια).

Η διαδικασία και η «έκρηξη» στα social media

Στο βίντεο, ο blogger παρουσίασε βήμα-βήμα τη διαδικασία εξαγωγής, η οποία περιλάμβανε τη χρήση ισχυρών οξέων και ηλεκτρολυτική αναγωγή. Οι εικόνες της τελικής χρυσής μάζας προκάλεσαν ενθουσιασμό, με χρήστες να σχολιάζουν ότι «ένας χρόνος συλλογής σκραπ αποδίδει περισσότερο από δέκα χρόνια δουλειάς».

Άλλοι δήλωσαν άγνοια για το γεγονός ότι οι κάρτες SIM περιέχουν χρυσό, ενώ δεν έλειψαν και όσοι ζήτησαν να μαθητεύσουν κοντά του για να μάθουν την τεχνική ανάκτησης πολύτιμων μετάλλων.

Οι ειδικοί βάζουν φρένο στον ενθουσιασμό

Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε, ειδικοί στον τομέα της ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων έσπευσαν να αποσαφηνίσουν ότι η πραγματική περιεκτικότητα χρυσού στις κάρτες SIM είναι εξαιρετικά μικρή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, κάθε κάρτα SIM περιέχει περίπου 0,47 milligrams χρυσού, ποσότητα πολύ χαμηλότερη από όσα υπονοήθηκαν στο βίντεο. Με αυτά τα δεδομένα, θα απαιτούνταν περίπου 400.000 κάρτες SIM για την εξαγωγή σχεδόν 192 γραμμαρίων χρυσού.

Η διευκρίνιση του blogger

Απαντώντας στις αντιδράσεις, ο blogger ξεκαθάρισε ότι δεν χρησιμοποίησε αποκλειστικά απλές κάρτες SIM, αλλά ένα μείγμα από επιχρυσωμένα τσιπ και άλλα ηλεκτρονικά απόβλητα που προέρχονται από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.

Όπως ανέφερε, η διαδικασία που παρουσίασε αποτελεί καθιερωμένη βιομηχανική πρακτική ανακύκλωσης πολύτιμων μετάλλων και δεν συνιστά εύκολο ή γρήγορο τρόπο πλουτισμού για τον μέσο πολίτη.

Οι κίνδυνοι για υγεία και περιβάλλον

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοιες μέθοδοι ανάκτησης χρυσού απαιτούν τη χρήση ιδιαίτερα διαβρωτικών και επικίνδυνων χημικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον, εάν δεν εφαρμοστούν σε ελεγχόμενες και πιστοποιημένες συνθήκες.

Όπως τονίζουν, η ανακύκλωση ηλεκτρονικών αποβλήτων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε οργανωμένες μονάδες και όχι σε αυτοσχέδιες εγκαταστάσεις, παρά την εντυπωσιακή εικόνα που μπορεί να δημιουργούν τα viral βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



