Viral βίντεο από την Κίνα δείχνει πως άνδρας έβγαλε χρυσό από παλιές SIM

Ο blogger, οι εντυπωσιακοί ισχυρισμοί και η πραγματική περιεκτικότητα σε χρυσό

Viral βίντεο από την Κίνα δείχνει πως άνδρας έβγαλε χρυσό από παλιές SIM
06 Φεβ. 2026 15:24
Pelop News

Έντονες αντιδράσεις και εκατομμύρια προβολές στα social media προκάλεσε βίντεο Κινέζου blogger, ο οποίος υποστήριξε ότι κατάφερε να εξαγάγει σημαντική ποσότητα χρυσού από παλιές κάρτες SIM κινητών τηλεφώνων και άλλα ηλεκτρονικά υπολείμματα.

Ο δημιουργός περιεχομένου, που δραστηριοποιείται στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, ανέφερε ότι μέσω πολύπλοκων τεχνικών επεξεργασίας κατάφερε να συλλέξει 191,73 γραμμάρια χρυσού, αξίας άνω των 120.000 γιουάν (περίπου 17.000 δολάρια).

Η διαδικασία και η «έκρηξη» στα social media

Στο βίντεο, ο blogger παρουσίασε βήμα-βήμα τη διαδικασία εξαγωγής, η οποία περιλάμβανε τη χρήση ισχυρών οξέων και ηλεκτρολυτική αναγωγή. Οι εικόνες της τελικής χρυσής μάζας προκάλεσαν ενθουσιασμό, με χρήστες να σχολιάζουν ότι «ένας χρόνος συλλογής σκραπ αποδίδει περισσότερο από δέκα χρόνια δουλειάς».

Άλλοι δήλωσαν άγνοια για το γεγονός ότι οι κάρτες SIM περιέχουν χρυσό, ενώ δεν έλειψαν και όσοι ζήτησαν να μαθητεύσουν κοντά του για να μάθουν την τεχνική ανάκτησης πολύτιμων μετάλλων.

Οι ειδικοί βάζουν φρένο στον ενθουσιασμό

Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε, ειδικοί στον τομέα της ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων έσπευσαν να αποσαφηνίσουν ότι η πραγματική περιεκτικότητα χρυσού στις κάρτες SIM είναι εξαιρετικά μικρή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, κάθε κάρτα SIM περιέχει περίπου 0,47 milligrams χρυσού, ποσότητα πολύ χαμηλότερη από όσα υπονοήθηκαν στο βίντεο. Με αυτά τα δεδομένα, θα απαιτούνταν περίπου 400.000 κάρτες SIM για την εξαγωγή σχεδόν 192 γραμμαρίων χρυσού.

Η διευκρίνιση του blogger

Απαντώντας στις αντιδράσεις, ο blogger ξεκαθάρισε ότι δεν χρησιμοποίησε αποκλειστικά απλές κάρτες SIM, αλλά ένα μείγμα από επιχρυσωμένα τσιπ και άλλα ηλεκτρονικά απόβλητα που προέρχονται από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.

Όπως ανέφερε, η διαδικασία που παρουσίασε αποτελεί καθιερωμένη βιομηχανική πρακτική ανακύκλωσης πολύτιμων μετάλλων και δεν συνιστά εύκολο ή γρήγορο τρόπο πλουτισμού για τον μέσο πολίτη.

Οι κίνδυνοι για υγεία και περιβάλλον

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοιες μέθοδοι ανάκτησης χρυσού απαιτούν τη χρήση ιδιαίτερα διαβρωτικών και επικίνδυνων χημικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον, εάν δεν εφαρμοστούν σε ελεγχόμενες και πιστοποιημένες συνθήκες.

Όπως τονίζουν, η ανακύκλωση ηλεκτρονικών αποβλήτων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε οργανωμένες μονάδες και όχι σε αυτοσχέδιες εγκαταστάσεις, παρά την εντυπωσιακή εικόνα που μπορεί να δημιουργούν τα viral βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:04 Πώς, πότε έγινε η σύλληψη του 53χρονου Πατρινού επιχειρηματία με το «ιερό χρήμα»
15:56 Έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα: Ολοκληρώθηκε η έρευνα της Πυροσβεστικής – Διάτρηση σε σωλήνες προπανίου
15:48 Ποινική δίωξη στο Σμήναρχο που κατηγορείται για κατασκοπεία – Ομολόγησε και κινδυνεύει με αφαίρεση ιθαγένειας
15:40 Παναθηναϊκός: Έφυγε ο Φιλίπ Μλαντένοβιτς
15:32 Απαλλαγή ηθοποιού που κατηγορείται για βιασμό και απόπειρες βιασμού, ζήτησε η εισαγγελέας
15:24 Viral βίντεο από την Κίνα δείχνει πως άνδρας έβγαλε χρυσό από παλιές SIM
15:16 Καρκίνος ωοθηκών: Πώς η προληπτική αφαίρεση σαλπίγγων μειώνει έως και 80% τον κίνδυνο
15:08 Πάτρα: Εργασίες κλαδέματος φοινίκων και δέντρων την Κυριακή σε Βραχνέικα και οδό Γούναρη – Που θα κλείσουν οι δρόμοι
15:00 Ο Γιώργος Χατζηνάσιος σε μια εξομολόγηση ψυχής στην «Π»: «Ήμουν σαν μοναχός σε μοναστήρι»
14:57 Άνοιξη μέσα στον χειμώνα: Υψηλές θερμοκρασίες και βροχές στο σκηνικό των επόμενων ημερών
14:53   STAND-UP COMEDY με τους κωμικούς Ρούλη Μπουραντά, Άλεξ Τιτκώβ, Κώστα Κρύο και Χρήστο Κασραντά
14:50 Σκιές έντασης στο ΠΑΣΟΚ για τις συλλογικές συμβάσεις – Αντιδράσεις από κοινωνικούς φορείς και αιχμές για τη στάση του κόμματος
14:44 Στο μικροσκόπιο οι αναρτήσεις του σμήναρχου: Social media, κυβερνοασφάλεια και σκιές κατασκοπείας υπέρ της Κίνας
14:38 Ένταση στη Βουλή για τη Χίο: Σφοδρή αντιπαράθεση Αραμπατζή – Αναγνωστοπούλου
14:35 Λαβρόφ: Η επίθεση κατά του Αλεξέγεφ δείχνει την πρόθεση του Κιέβου να τορπιλίσει τις συνομιλίες
14:29 EFSA για ευλογιά αιγοπροβάτων: Χωρίς ασφαλή συμπεράσματα για εμβολιασμό στην Ελλάδα
14:26 Νέα πολιτική ένταση: Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου σε κυβέρνηση μετά το ναυάγιο στη Χίο
14:20 Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι σωληνώσεις μετά τη φονική έκρηξη – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας
14:15 Τσουκαλάς: «Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια δικαιώνει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ»
14:12 Τραυματισμός 70χρονης στην Ερμού από πτώση γυψοσανίδας κατά τη διάρκεια εργασιών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ