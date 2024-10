Βηρυτός: To Ισραήλ βομβάρδισε συνοικία – Τουλάχιστον δύο νεκροί και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη εννέα τραυματίστηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό στη Βηρυτό, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας του Reuters.

Ένα πυκνό σύννεφο καπνού υψώθηκε από το κέντρο της Βηρυτού, αφού ακούστηκαν πύραυλοι να πετούν πάνω από την πόλη λίγο νωρίτερα.

Δεν είναι ακόμη σαφές τι χτυπήθηκε. Μια λιβανέζικη πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι το ισραηλινό πλήγμα είχε στόχο τη συνοικία Noueri της Βηρυτού.

🚨 Attack in the center of Beirut now pic.twitter.com/Ho18Emi8fO

