Βιταμίνη C: Τι ισχύει πραγματικά για την υγεία σας

Η βιταμίνη C είναι ένα από τα πιο γνωστά και δημοφιλή θρεπτικά συστατικά, συνδεδεμένη με την ενίσχυση του ανοσοποιητικού και την προστασία του οργανισμού. Ωστόσο, πόσα από τα οφέλη που της αποδίδονται είναι πραγματικά;

Γιατί χρειαζόμαστε βιταμίνη C

Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για την καλή υγεία. Λειτουργεί ως ισχυρό αντιοξειδωτικό, προστατεύει τα κύτταρα από τις βλάβες των ελεύθερων ριζών, υποστηρίζει την απορρόφηση σιδήρου και συμβάλλει στην επούλωση πληγών. Επιπλέον, ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου, πρωτεΐνης που διατηρεί τη δομή δέρματος, ούλων και άλλων ιστών.

Χωρίς επαρκή πρόσληψη, ο οργανισμός αντιμετωπίζει προβλήματα όπως αιμορραγία των ούλων, απώλεια δοντιών και αποδυνάμωση των ιστών. Δεδομένου ότι ο άνθρωπος δεν παράγει βιταμίνη C φυσικά, πρέπει να την προσλαμβάνει μέσω διατροφής, κυρίως από φρούτα και λαχανικά.

Μύθοι και αλήθειες για το κρυολόγημα

Η βιταμίνη C έχει προωθηθεί ως μέσο πρόληψης του κοινού κρυολογήματος. Ωστόσο, εκτενείς μελέτες δείχνουν ότι η τακτική λήψη συμπληρωμάτων δεν προλαμβάνει τη νόσο. Μπορεί, όμως, να μειώσει ελαφρά τη διάρκεια των συμπτωμάτων όταν λαμβάνεται καθημερινά σε ποσότητες άνω των 200mg. Η λήψη μόνο μετά την εμφάνιση του κρυολογήματος έχει πολύ περιορισμένα οφέλη.

Αρτηριακή πίεση και καρδιαγγειακές παθήσεις

Ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι υψηλές δόσεις βιταμίνης C μπορεί να μειώσουν ελαφρώς την αρτηριακή πίεση (περίπου 4 mmHg στη συστολική και 2 mmHg στη διαστολική), ωστόσο η επίδραση είναι μικρή σε σχέση με τα φάρμακα για υπέρταση. Επιπλέον, δεν φαίνεται να μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης σοβαρών καρδιαγγειακών προβλημάτων.

Προστασία από τον καρκίνο

Παρά δημοφιλείς ισχυρισμούς, τα συμπληρώματα βιταμίνης C δεν φαίνεται να προλαμβάνουν τον καρκίνο. Η προστατευτική δράση που παρατηρείται σε μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά πιθανώς οφείλεται στη συνδυασμένη δράση πολλών θρεπτικών συστατικών, όχι μόνο της βιταμίνης C.

Υπερδοσολογία και παρενέργειες

Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη είναι 45 mg, ενώ το ανώτατο όριο για ενήλικες είναι τα 2.000 mg. Η βιταμίνη C είναι υδατοδιαλυτή και η περίσσεια αποβάλλεται, αλλά υπερβολικές δόσεις μπορεί να προκαλέσουν διάρροια, ναυτία, κοιλιακές κράμπες και αυξημένο κίνδυνο λίθων στους νεφρούς, ειδικά σε άνδρες και σε άτομα με νεφρικά προβλήματα.

Συμπέρασμα: τροφή ή συμπλήρωμα;

Για τους περισσότερους ανθρώπους, μια ισορροπημένη διατροφή καλύπτει τις ανάγκες σε βιταμίνη C. Τα εσπεριδοειδή, τα μούρα, οι πιπεριές, οι ντομάτες, το μπρόκολο και το λάχανο παρέχουν άφθονη ποσότητα. Η κατανάλωση ολόκληρων τροφών, αντί για συμπληρώματα, φαίνεται ο ασφαλέστερος και αποτελεσματικότερος τρόπος να διασφαλιστεί η επαρκής πρόσληψη και να υποστηριχθεί η υγεία.

