Βίτσα Ζαγορίου: Το πέτρινο στολίδι, τι να δείτε

Η σημερινή μας επιλογή αφορά την όμορφη Βίτσα, η οποία ενδείκνυται για ανοιξιάτικες επισκέψεις. Είναι χτισμένη σε υψόμετρο σχεδόν 1.000 μέτρων και αποτελεί έναν εξαιρετικά ελκυστικό προορισμό τόσο σε επίπεδο φυσικού κάλλους, όσο και αισθητικής εμπειρίας, αφού τα λιθόστρωτα μονοπάτια και τα ξακουστά καλντερίμια που διασχίζουν το χωριό δίνουν μια παραμυθένια αίσθηση. Στην είσοδο του φαραγγιού του Βίκου, η αμφιθεατρικά χτισμένη Βίτσα, αποτελούμενη από την Ανω και την Κάτω Βίτσα, απέχει 36 χλμ. από τα Ιωάννινα.

Πρώτος σταθμός, άμα τη αφίξει σας στο χωριό, είναι η υπέροχη πλατεία με τον τεράστιο πλάτανο και την ταβέρνα, η οποία έχει επιλογές για όλα τα γούστα. Από εκεί και πέρα, η Βίτσα είναι ολόκληρη μια περιήγηση στη Σκάλα της, δηλαδή τα περιβόητης ομορφιάς καλντερίμια της που λειτουργούσαν ως ενοποιητικός ιστός των γύρω χωριών μαζί με τα γεφύρια πριν την οικοδόμηση του σύγχρονου οδικού δικτύου. Μέσα από αυτά τα δρομάκια, θα έρθετε σε επαφή με τα 15 συνολικά μικρά, κρυμμένα παρεκκλήσια αλλά και με τον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου που κατασκευάστηκε στα μέσα του 16ου αιώνα.

Ιστορικής σημασίας είναι και η, από το 1612 φτιαγμένη εκκλησία του Αγίου Νικολάου, η οποία αξίζει μια επίσκεψη. Τέλος, επιβάλλεται μια επίσκεψη στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία Βίτσας, με τις ιδιαίτερες τοιχογραφίες του και το ξυλόγλυπτο τέμπλο.

Να σημειωθεί ότι όλα τα θρησκευτικά μνημεία της Βίτσας είναι φτιαγμένα από ντόπια υλικά, πέτρες ξύλα και σχιστόπλακες που βρίσκονται άφθονα στην περιοχή και έχουν δουλευτεί με απαράμιλλο τρόπο από τους ηπειρώτες μάστορες.

Αν πάντως είστε τυχεροί, η επίσκεψή σας μπορεί να συμπέσει με μια από τις τρεις μεγάλες τοπικές γιορτές της Βίτσας. Συγκεκριμένα, ο πλούτος της τοπικής παράδοσης εκφράζεται μέσα από εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, των Απόκρεω με τις γνωστές τζαμάλες, όπου στην πλατεία της κάθε συνοικίας μέσα σε έναν κύκλο από άμμο, τοποθετούνται κούτσουρα και μικροί κορμοί δέντρων και ανάβει φωτιά που καίει μέχρι το πρωί της Καθαράς Δευτέρας.

Φυσικά, πέραν της περιήγησής σας στην ίδια τη Βίτσα, μπορείτε να μετατρέψετε το ξεχωριστής ομορφιάς χωριό σε ορμητήριο για να ανακαλύψετε τα υπόλοιπα Ζαγοροχώρια.

