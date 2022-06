Βλαντιμίρ Πούτιν: Κατέρρευσε μετά από πολύωρη σύσκεψη με αξιωματικούς του BINTEO

Πολλά είναι τα σενάρια που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια για την κατάσταση της υγείας του προέδρου της Ρωσίας. Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, όμως, τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να είναι «πολύ άρρωστος» έχουν γίνει ακόμα περισσότερα.

Στο τελευταίο μάλιστα ο Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να κατέρρευσε μετά από πολύωρη σύσκεψη που είχε με διπλωμάτες και στρατιωτικούς. Μόλις ο πρόεδρος της Ρωσίας σηκώθηκε από το γραφείο του, αισθάνθηκε ξαφνικά – σύμφωνα με πηγές από το Κρεμλίνο – «έντονη αδυναμία και ζαλάδα» και χρειάστηκε άμεσα ιατρική βοήθεια.



Αυτά τουλάχιστον μεταδίδει το Telegram, επικαλούμενο το General SVR, σημειώνοντας ότι μετά από αυτί το περιστατικό έχει σημάνει συναγερμός για τους γιατρούς του Βλαντιμίρ Πούτιν, οι οποίοι τον συμβούλεψαν να περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι το εν λόγω μέσο δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται στην κατάσταση της υγείας του προέδρου της Ρωσίας και στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι είναι «βαριά άρρωστος», αφού φέρεται να πάσχει ακόμα και από καρκίνο και Πάρκινσον.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι δύσκολο να επιβεβαιωθούν, καθώς τις περισσότερες φορές είναι «διαρροές» από το στενό του περιβάλλον. Αυτή η ξαφνική αδιαθεσία ωστόσο θα δικαιολογούσε, όπως αναφέρει η «Daily Mail», την ακύρωση ετήσιας εκδήλωσης κατά την οποία ο πρόεδρος της Ρωσίας απαντά σε ερωτήσεις πολιτών.

Υπενθυμίζεται ότι δημοσιεύματα αναφέρονται συχνά σε ενδείξεις που συντείνουν στο ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας είναι άρρωστος. Πολλές φορές έχει σχολιαστεί η αλλαγμένη εμφάνισή του, το περπάτημα του, ακόμα και κάποιες σπασμωδικές κινήσεις που κάνει με τα πόδια του.

Putin given 'urgent medical help' after falling ill https://t.co/CvTAaC7JV2

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 11, 2022