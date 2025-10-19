Βλέπει ψηλά η Παναχαϊκή, νίκησε και το Κορωπί – Φωτογραφίες

Η Παναχαϊκή ξεπέρασε και το εμπόδιο του Κορωπίου, παίρνοντας με επαγγελματικό τρόπο μια σημαντική νίκη – την 3η συνεχόμενη σε αντίστοιχα παιχνίδια – με σκορ 67-56 σε αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της National League 2.

Διαιτητές: Ασημακάκη-Μπακετέα-Μπούσιας. Τα 10λεπτα: 14-19, 32-25 (ημ.), 51-35, 67-56.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λιόνας): Χατζόπουλος 12, Χρονόπουλος 13 (1), Μπίρμπας 6, Οικονομίδης 4, Τσιμίδης 4, Σούτοβιτς 5 (1), Χριστόπουλος 8, Κανελλάκης 3 (1), Καραγγελής 6, Νικολάου 2, Χρυσανθόπουλος 4.

ΚΟΡΩΠΙ (Δρακόπουλος): Αναγνωστάκης 21 (4), Κραμβουσάνος 4, Υφαντής 14 (2), Τριανταφυλλίδης 9 (1), Ματσίρας 4, Ονόκα 1, Λεμπέσης, Ελ Ντερινί, Θεοχάρης 3 (1), Παυλιτίνας.

«Είμαστε χαρούμενοι για την 3η σερί νίκη», δήλωσε ο προπονητής της Παναχαϊκής Θανάσης Λιόνας και πρόσθεσε τα εξής: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Σήμερα παρότι ήμασταν άστοχοι, ήμασταν όλοι πολύ μαχητικοί. Παίξαμε πολύ καλά στην άμυνα και πήραμε πολλά επιθετικά ριμπάουντ, δυο στοιχεία που μας έδωσαν τη νίκη. Πολλά μπράβο στα παιδιά. Είμαστε ευχαριστημένοι. Συνεχίζουμε με τα κεφάλια κάτω, καθώς έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Αφιερώνουμε τη νίκη αυτή στον πρόεδρό μας, Παναγιώτη Σεμιτέκολο, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας. Καλή επιστροφή πρόεδρε».

