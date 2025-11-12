Βογιατζής στον Peloponnisos FM: «Σπουδαίες εμπειρίες για τα παιδιά στο Elite Cup»

Στον Peloponnisos FM και την εκπομπή Εντός-Εκτός έδρας μίλησε χθες ο προπονητής της Ακαδημίας του Ατλάντα Πατρών που ήταν η μοναδική που συμμετείχε στο τουρνουά elite cup που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα.

Οι μικροί αθλητές του Άτλαντα είχαν την ευκαιρία να παίξουν απέναντι σε ομάδες παγκόσμιας φήμης όπως Juventus, Chelsea, Tottenham, Milan, αλλά και μεγάλες ελληνικές ομάδες (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός). Η εμπειρία αυτή δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά και την επαγγελματική νοοτροπία, την οργάνωση, τη συμμόρφωση σε πρόγραμμα και τη συνεργασία σε ομάδες — μικρογραφία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Ακούστε αναλυτικά τη συνέντευξη:

