Βοιωτία: Προκαταρκτική για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και κακουργηματική απάτη

Σε προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο προχωρά η ΕΛ.ΑΣ. μετά από εισαγγελική παραγγελία για την πολύκροτη υπόθεση με την 62χρονη γυναίκα από τη Βοιωτία, η οποία κατηγορείται ότι απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της και την έθαψε σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και το επίδομά της.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί τόσο το αδίκημα της κακουργηματικής απάτης, καθώς το ποσό που φέρεται να αποκόμισε ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, όσο και η πιθανή εμπλοκή συνεργού. «Από την κατάσταση που βρέθηκε η σορός εκτιμάται ότι ήταν θαμμένη πάνω από δύο χρόνια. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εγκληματική ενέργεια από οποιονδήποτε, όχι μόνο την 62χρονη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η ίδια ανέφερε ότι πιθανόν να χρειαστεί ανθρωπολογική εξέταση, αφού στο σημείο εντοπίστηκε μόνο σκελετός, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ακριβής χρόνος θανάτου αλλά και το αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Η κατηγορούμενη επιμένει πως η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια και πως, λόγω μεγάλης οικονομικής ανάγκης, απέκρυψε τον θάνατο για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας. Ο δικηγόρος της ανέφερε ότι «έχει μετανιώσει και νιώθει ντροπή για ό,τι έκανε», ενώ τόνισε ότι τα χρέη της πελάτισσάς του θα αποδειχθούν με έγγραφα στο δικαστήριο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η αναφορά σε έναν άνδρα με το μικρό όνομα «Γιάννης», που φέρεται να τη βοήθησε στη μεταφορά και ταφή της μητέρας της. Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας έχει εγκαταλείψει το χωριό και αγνοείται. Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του και να διαλευκανθεί η υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

