Βόλος: 12χρονος απείλησε συμμαθητή του με μαχαίρι μέσα στο σχολείο

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου, προχώρησαν στη σύλληψη του ανήλικου

16 Οκτ. 2025 8:27
Pelop News

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε σχολείο του Βόλου, όταν μαθητής 12 ετών φέρεται να απείλησε συμμαθητή του με μαχαίρι ζητώντας του χρήματα. Το συμβάν έγινε λίγο πριν την έναρξη των μαθημάτων, όταν ο ανήλικος πλησίασε τον συνομήλικό του και, σύμφωνα με μαρτυρίες, του έδειξε σουγιά με λάμα περίπου πέντε εκατοστών.

Ο μαθητής που δέχθηκε την απειλή ενημέρωσε άμεσα τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος κάλεσε τον 12χρονο στο γραφείο του, αφαίρεσε το αντικείμενο και ειδοποίησε την αστυνομία. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου, που προχώρησαν στη σύλληψη του ανήλικου και ειδοποίησαν τη μητέρα του.

Ο 12χρονος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι «όλα ήταν μια πλάκα» και πως είχε αγοράσει τον σουγιά μαζί με φίλους του. Ωστόσο, η Εισαγγελέας Ανηλίκων άσκησε σε βάρος του δίωξη για απόπειρα ληστείας σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο μαθητής οδηγήθηκε σε ανακριτή, ενώ αφέθηκε ελεύθερος λόγω της ηλικίας του. Η μητέρα του, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ήταν συντετριμμένη από το περιστατικό, δεν διώκεται ποινικά.

Η οικογένεια, αλλοδαπής καταγωγής, έχει μετακομίσει πρόσφατα στον Βόλο. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής αναμορφωτικών μέτρων και παρακολούθησης του παιδιού από κοινωνικό λειτουργό.
