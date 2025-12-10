Βόλος: Αγρότες και ψαράδες απέκλεισαν το λιμάνι – Τρακτέρ, καπνογόνα και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις

Στο επίκεντρο των αγροτικών κινητοποιήσεων βρίσκεται σήμερα το λιμάνι του Βόλου, όπου κατέφθασαν τρακτέρ από τα μπλόκα της Θεσσαλίας με στόχο τον αποκλεισμό. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ενώ στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται και οι επαγγελματίες ψαράδες. Σε δεύτερη φάση κλιμακώνεται το κύμα κινητοποιήσεων και στην υπόλοιπη χώρα.

10 Δεκ. 2025 11:20
Pelop News

Σε υψηλό επίπεδο έντασης εξελίσσεται το αγροτικό μέτωπο σε ολόκληρη τη χώρα, με κορύφωση τις κινητοποιήσεις στο λιμάνι του Βόλου, όπου κατέφθασαν από νωρίς το πρωί της Τρίτης τρακτέρ από το μπλόκο των Μικροθηβών, με στόχο τον αποκλεισμό του επιβατικού και του εμπορικού λιμένα της Μαγνησίας.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν τόσο στις εισόδους και εξόδους του λιμανιού όσο και στον χώρο του Τελωνείου, όπου τοποθετήθηκαν κλούβες των ΜΑΤ για την αποτροπή εισόδου των αγροτών. Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και στον εμπορευματικό σταθμό, όπου η παρουσία της αστυνομίας εμπόδισε την πρόσβαση.

Οι παραγωγοί βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τον ταξίαρχο της Αστυνομίας κ. Μπιλιάλη και τον λιμενάρχη Βόλου, πλοίαρχο Ιωάννη Κοντοστέργιο, ζητώντας να τους επιτραπεί η διέλευση εντός του λιμανιού. Στο πλευρό τους βρίσκονται και οι επαγγελματίες ψαράδες, που πραγματοποιούν παράλληλη διαμαρτυρία από τη θάλασσα.

Αγρότες από τον Αλμυρό αποχώρησαν προσωρινά από το λιμάνι ως ένδειξη καλής θέλησης, ωστόσο ισχυρές ομάδες από Νίκαια, Ε65, Καρδίτσα και Τρίκαλα συνέχισαν προς την περιοχή, έχοντας συγκεντρωθεί αρχικά στον κόμβο Πλατυκάμπου.

«Δεν ήρθαμε για σύγκρουση» – Το μήνυμα των αγροτών

Εκπρόσωπος των αγροτών από τις Μικροθήβες ζήτησε την αποχώρηση των ΜΑΤ, τονίζοντας: «Δεν ήρθαμε για φασαρίες. Αυτό που βλέπουμε είναι ανεπίτρεπτο. Θέλουμε να κινηθούμε στο εμπορικό κομμάτι του λιμανιού και να αποκλείσουμε αυτό ειρηνικά. Περιμένουμε αντίστοιχη στάση και από την Πολιτεία».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Αστυνομικός Περιφερειακός Διευθυντής Θεσσαλίας κάλεσε τους αγρότες να σεβαστούν την κρίσιμη υποδομή του λιμένα, δηλώνοντας ότι στόχος είναι να αποφευχθούν συγκρούσεις.

Μπλόκα και σε Μακεδονία – Σύνορα κλειστά για φορτηγά

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι πολύωροι αποκλεισμοί σε τέσσερα τελωνεία της Μακεδονίας:

  • Εύζωνοι
  • Νίκη
  • Προμαχώνας
  • Εξοχή

Οι αποκλεισμοί αφορούν κυρίως φορτηγά διεθνών μεταφορών, ενώ η κυκλοφορία Ι.Χ. και λεωφορείων διεξάγεται με περιορισμούς. Παρά την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αυτεπάγγελτα αδικήματα, οι αγροτοκτηνοτρόφοι δηλώνουν ότι «τίποτα δεν τους πτοεί» και ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν.

Δυτική Ελλάδα: Μπλόκα σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία

Δυναμικά παραμένουν τα μπλόκα και στη Δυτική Ελλάδα, με αγρότες και κτηνοτρόφους σε διαρκή κινητοποίηση:

Αιτωλοακαρνανία: Παραμένει αποκλεισμένος ο άξονας Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου, ενώ έχει προγραμματιστεί κινητοποίηση στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Αχαΐα: Μπλόκα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου (Κάτω Αχαΐα), Πατρών – Κορίνθου (Σελινούντας), στη μεγάλη περιμετρική της Πάτρας στο ύψος της Εγλυκάδας. Η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω λιμανιού και Οβρυάς.

Ηλεία: Μπλόκα στον κόμβο Πύργου και στα Λεχαινά.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι η παρουσία τους θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Κινητοποιήσεις και στην Κρήτη

Στα Χανιά συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις τόσο στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» όσο και στα Μεγάλα Χωράφια επί του ΒΟΑΚ, με συμβολικούς αποκλεισμούς. Οι πτήσεις εκτελούνται κανονικά. Οι εκπρόσωποι των παραγωγών δηλώνουν ότι βρίσκονται σε επικοινωνία με την Περιφέρεια Κρήτης για πολιτική λύση στα αιτήματα.

