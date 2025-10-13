Βόλος: Ανήλικοι έκλεψαν SUV, καταδιώχθηκαν και συνελήφθησαν – Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος

Στα χέρια των Αρχών κατέληξαν, ύστερα από καταδίωξη, τρεις ανήλικοι Ρομά που το βράδυ της Παρασκευής έκλεψαν ένα SUV στις Αλυκές Βόλου και αναζητούνταν από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με το magnesianews, οι τρεις ανήλικοι είχαν διαφύγει από το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων και αφού αφαίρεσαν το όχημα, προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστόσο ο ιδιοκτήτης τούς εντόπισε και τους καταδίωξε πεζός, πριν επέμβουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το όχημα προσέκρουσε σε δένδρο στην οδό Αθηνών, στο ύψος του Πεδίου Άρεως, ενώ ο ιδιοκτήτης του, στην προσπάθειά του να ακινητοποιήσει έναν από τους δράστες, γλίστρησε και τραυματίστηκε στον ώμο, μεταφερόμενος προληπτικά στο νοσοκομείο.

Ο ένας από τους ανήλικους συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο, ενώ οι άλλοι δύο διέφυγαν πηδώντας την περίφραξη του υπό κατασκευή Μουσείου της Αργούς και εξαφανίστηκαν στο σκοτάδι.

Τελικά, οι δύο φυγάδες, ηλικίας 16 και 18 ετών, εντοπίστηκαν το πρωί του Σαββάτου και συνελήφθησαν, οδηγούμενοι εκ νέου στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων από το οποίο είχαν διαφύγει.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



