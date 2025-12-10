Βόλος: Αποχωρούν οι αγρότες από το λιμάνι μετά την εισαγγελική παρέμβαση – «Απελευθερώθηκε» το εμπορικό λιμάνι

Μετά από περίπου δύο ώρες αποκλεισμού και κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης, οι αγρότες αποχωρούν από το λιμάνι του Βόλου, επιτρέποντας την επανεκκίνηση της κυκλοφορίας και την είσοδο των φορτηγών.

Βόλος: Αποχωρούν οι αγρότες από το λιμάνι μετά την εισαγγελική παρέμβαση – «Απελευθερώθηκε» το εμπορικό λιμάνι
10 Δεκ. 2025 13:11
Αίρεται ο αποκλεισμός στο λιμάνι του Βόλου, καθώς οι αγρότες αποχώρησαν από τον χώρο μετά από εισαγγελική παρέμβαση, ύστερα από περίπου δύο ώρες συμβολικού αποκλεισμού. Το εμπορικό λιμάνι επανέρχεται σταδιακά σε κανονική λειτουργία, ενώ απεγκλωβίστηκαν και οι νταλίκες που βρίσκονταν σε αναμονή.

Το λιμάνι είχε αποκλειστεί από αγρότες και κτηνοτρόφους από τη στεριά, ενώ αλιείς της περιοχής είχαν προχωρήσει σε θαλάσσιο αποκλεισμό με τα καΐκια τους, ως ένδειξη συμπαράστασης. Οι αγρότες είχαν φτάσει στο σημείο με κομβόι τρακτέρ, διασχίζοντας τον Βόλο, προχωρώντας –όπως δήλωναν– σε συμβολική κινητοποίηση.

Στο σημείο υπήρχε από την πρώτη στιγμή ισχυρή αστυνομική δύναμη, τόσο στην κεντρική είσοδο του λιμανιού όσο και στην πύλη της Μπουρμπουλήθρας, όπου ήταν δεμένα πέντε πλοία.

Μιλώντας εκ μέρους των διαδηλωτών, ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Πάντζιος ανέφερε: «Έχουμε μαζί μας πολύ κόσμο, αλλά δεν έχουμε πρόθεση να δημιουργήσουμε προβλήματα», ζητώντας παράλληλα την απομάκρυνση των κλούβων των ΜΑΤ από το σημείο.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Αστυνομικός Περιφερειακός Διευθυντής Θεσσαλίας υπογράμμισε: «Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και κανείς δεν θέλει να δημιουργηθούν προβλήματα, όμως υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες και οφείλουμε να προστατεύσουμε τις βασικές υποδομές».

Πώς έφτασαν οι αγρότες στο λιμάνι

Λίγο πριν τις 9 το πρωί, έφτασαν στον Βόλο αγρότες από το μπλόκο των Μικροθηβών, ενώ αντίστοιχα αγρότες από τη Νίκαια είχαν συγκεντρωθεί από τις 8:30 στον κόμβο Πλατύκαμπου, όπου ενώθηκαν με αγρότες από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα, πριν κινηθούν συντεταγμένα προς τον Βόλο.

Παράλληλα, αλιείς της Μαγνησίας επιχείρησαν και θαλάσσιο αποκλεισμό, ενισχύοντας το μήνυμα πίεσης προς την κυβέρνηση.

