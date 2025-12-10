Βόλος: Αστυνομικός τραυματίστηκε με μαχαίρι κατά τη σύλληψη διαρρήκτη
Στο νοσοκομείο ο τραυματίας αστυνομικός, υπό κράτηση ο δράστης.
Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε με μαχαίρι στον Βόλο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψη διαρρήκτη σε κατοικία. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο αστυνομικός εισήλθε στο σπίτι όπου εντοπίστηκε άνδρας ρουμανικής καταγωγής να επιχειρεί διάρρηξη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αστυνομικός υπέστη τραύματα στο χέρι και στο πόδι, όμως η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και φροντίδα.
Με την άμεση συνδρομή επιπλέον δυνάμεων, ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας τις δύσκολες συνθήκες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αστυνομικοί. Παράλληλα, εξέφρασε ευχές για γρήγορη ανάρρωση του τραυματία.
