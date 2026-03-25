Βόλος: Έκρηξη προκάλεσε τον θάνατο δυο γυναικών

25 Μαρ. 2026 16:45
Pelop News

Τραγωδία ανήμερα της 25ης Μαρτίου στην πόλη του Βόλου, όπου  έκρηξη με απολογισμό δύο γυναίκες να χάσουν τη ζωή τους σημειώθηκε το μεσημέρι  στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στον Βόλο.

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο πριν τις 16:00, όταν μια δυνατή έκρηξη αναστάτωσε τη γειτονιά, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thenewspaper.gr οι δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας περίπου 80 και 60 ετών.

Παράλληλα, ένα ακόμη άτομο μικρότερης ηλικίας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έκρηξη φιάλης υγραερίου, πιθανόν από σόμπα, ωστόσο τα ακριβή αίτια διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

