Βόλος: Καθηγήτρια εγκλωβίστηκε σε σχολείο μετά από «λουκέτο» μαθητών σε κατάληψη – Επέμβαση αστυνομίας και πυροσβεστικής

Απρόβλεπτη τροπή πήρε η προσπάθεια μαθητών να συνεχίσουν την κατάληψη του σχολείου τους στον Βόλο, όταν χωρίς να το αντιληφθούν, κλείδωσαν μέσα στο κτίριο μια εκπαιδευτικό. Χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της.

06 Οκτ. 2025 14:51
Pelop News

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού Νέας Ιωνίας Βόλου, όταν μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ, που τελούν υπό κατάληψη από την Παρασκευή, αποφάσισαν να τοποθετήσουν λουκέτα προκειμένου να αποτρέψουν την πρόσβαση στο σχολείο. Ωστόσο, την ώρα εκείνη βρισκόταν εντός του κτιρίου η γραμματέας της ΑΣΠΑΙΤΕ Βόλου, η οποία εργαζόταν για την προετοιμασία της έναρξης των μαθημάτων.

Οι μαθητές, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία της και κλείδωσαν το σχολείο, αφήνοντάς τη εγκλωβισμένη. Όταν η γυναίκα προσπάθησε να αποχωρήσει, διαπίστωσε ότι η εξώπορτα ήταν διπλοκλειδωμένη με λουκέτο, στο οποίο δεν είχε πρόσβαση.

Πανικόβλητη, ειδοποίησε τον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Σωκράτη Σαβελίδη, ο οποίος κάλεσε άμεσα την αστυνομία. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και πυροσβέστες, οι οποίοι στις 22:39 κατάφεραν να σπάσουν το λουκέτο και να απεγκλωβίσουν την εκπαιδευτικό, αλλάζοντας αμέσως μετά την κλειδαριά.

Το περιστατικό ερευνάται τόσο από τη Διεύθυνση του σχολείου, που εξακολουθεί να τελεί υπό κατάληψη, όσο και από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε δόλος ή απλή αβλεψία από τους μαθητές.
