Βόλος: Μεθυσμένη 74χρονη έκανε άνω κάτω κατάστημα – Έφτυσε αστυνομικό

Οταν στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, η 74χρονη έφτυσε έναν αστυνομικό και αρνήθηκε να ακολουθήσει στο τμήμα.

21 Οκτ. 2025 19:04
Pelop News

Σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου μια 74χρονη, η οποία, σε κατάσταση μέθης, προκάλεσε φθορές σε κατάστημα ξηρών καρπών, έβρισε τον ιδιοκτήτη και επιτέθηκε λεκτικά στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Η ηλικιωμένη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης όταν επισκέφθηκε κατάστημα ξηρών καρπών στον Βόλο. Εκεί, εξύβρισε τον ιδιοκτήτη και προκάλεσε φθορές στο κατάστημα, αξίας περίπου 500 ευρώ.

Σύμφωνα με το gegonota.news, όταν στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, η 74χρονη έφτυσε έναν αστυνομικό και αρνήθηκε να ακολουθήσει στο τμήμα.

Η κατηγορούμενη δεν παρέστη στο δικαστήριο και η υπόθεση εκδικάστηκε ερήμην της. Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για όλες τις πράξεις και της επέβαλε ποινή 14 μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή.
21/10/2025
