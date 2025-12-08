Βόλος-Πήλιο: Βουνό και θάλασσα για τα Χριστούγεννα

Πήλιο
08 Δεκ. 2025 11:14
Η σημερινή μας πρόταση περιλαμβάνει δύο περιοχές που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους και περιλαμβάνουν επιλογές για όλα τα γούστα. Αναφερόμαστε στο δίπτυχο Βόλος – Πήλιο που προσφέρουν από τη μία το βουνό και από την άλλη, τα κρυστάλλινα νερά του Παγασητικού και δίπλα τους πολλά, όμορφα χωριά. Τι καλύτερο από το να γιορτάσετε εκεί τα Χριστούγεννα και τον ερχομό του νέου έτους.

Το Πήλιο, το συναρπαστικό βουνό των Κενταύρων, είναι υπέροχο όποια περίοδο κι αν το επισκεφθεί κανείς. Παρόλα αυτά, τις γιορτές, η κατάνυξη των ημερών και η σπιτική φιλοξενία σε όποιον οικισμό κι αν βρίσκεστε κάνει αυτόν τον, έτσι κι αλλιώς, πολύ δημοφιλή προορισμό της Ελλάδας την τέλεια εορταστική απόδραση.

Δεν είναι μόνο τα παλιά έθιμα που παραμένουν αναλλοίωτα μέχρι τις μέρες μας, το καταπληκτικό τοπικό φαγητό και οι ντόπιες παραδόσεις. Δεν είναι μόνο οι διαδρομές μέσα στη φύση που μοιάζουν να μην τελειώνουν ποτέ και στον αντίποδα οι εντυπωσιακές γιορτινές εκδηλώσεις στο κέντρου του Βόλου –όποια ημέρα των γιορτών και να κατηφορίσετε από το Πήλιο προς την πρωτεύουσα της Μαγνησίας, πάντα υπάρχει κάτι να δείτε και να κάνετε.

Είναι η ατμόσφαιρα και ο αέρας. Είναι το Χιονοδρομικό Κέντρο στις Αγριόλευκες, «χωμένο» μέσα την υπέροχη φύση. Είναι οι βόλτες με το αυτοκίνητο στους στριφογυριστούς δρόμους από τη μία πλευρά του βουνού στην απέναντι, στο σημείο όπου τα ορεινά συναντούν τις χρυσές αμμουδιές με έναν τρόπο που δεν θα συναντήσετε σε κανένα άλλο σημείο στην Ελλάδα.

Αν θέλετε να ζήσετε την πλευρά των Χριστουγέννων που ξέρει πώς να συνδυάζει την ησυχία και τη γαλήνη με τον κοσμοπολιτισμό και το ξεφάντωμα, τότε το Πήλιο είναι το απόλυτο μέρος για να βρεθείτε κι εσείς φέτος τις γιορτές.

Από τα τέλη Νοεμβρίου μέχρι και την Πρωτοχρονιά, κάθε μέρα, σε κάποια από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης του Βόλου, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις διαδέχονται η μία την άλλη και είναι σίγουρο πως όποια στιγμή της παραμονής σας στην περιοχή κι αν αποφασίσετε να επισκεφθείτε την πρωτεύουσα του Νομού Μαγνησίας θα βρείτε κάτι ενδιαφέρον για να παρακολουθήσετε.

