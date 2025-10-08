Βόλος: Πόσο την πλήρωσε ο 25χρονος για τις επιθέσεις κατά συναδέλφων του και αστυνομικούς

Ο 25χρονος εργαζόμενος σε καφετέρια στον Βόλο χτύπησε συνάδελφό του και απείλησε αστυνομικούς.

08 Οκτ. 2025 10:06
Pelop News

Ένας 25χρονος εργαζόμενος σε καφετέρια στον Βόλο καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση εις βάρος 40χρονης συναδέλφου του, καθώς και για βία και απείθεια κατά αστυνομικών, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή 21/9.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο 25χρονος παραίτηθηκε και ζήτησε τα δεδουλευμένα του. Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, σύμφωνα με μαρτυρίες, χτύπησε τη συνάδελφό του στον αυχένα, με αποτέλεσμα εκείνη να βρεθεί σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο.

Στο δικαστήριο, η 40χρονη συνάδελφος κατέθεσε ότι ο 25χρονος ήταν «εκτός εαυτού», τη χτύπησε και την έβρισε χωρίς λόγο. Ο εργοδότης υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος ήταν απείθαρχος καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ άλλοι εργαζόμενοι επιβεβαίωσαν ότι είδαν τη γυναίκα σε κατάσταση σοκ.

Η υπεράσπιση παρουσίασε μάρτυρα καθηγήτρια Αγγλικών, η οποία ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος είναι ευγενικός και συμμετέχει εθελοντικά σε προγράμματα θεραπευτικής ιππασίας. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι χτύπησε τη συνάδελφό του ή απείλησε αστυνομικούς.

Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και επέβαλε ποινή 16 μηνών φυλάκιση, μετατρέψιμη σε 10 ευρώ ανά ημέρα, με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.
