Βόλος: Σκάφος του Λιμενικού «καβάλησε» τα βράχια ΦΩΤΟ

Έκπληκτοι το πρωί της Κυριακής 7/12 κάτοικοι στο Βόλο, στην περιοχή των Πευκακίων, είδαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος να έχει «καβαλήσει» τα βράχια στον λιμενοβραχίονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews, το σκάφος επρόκειτο να πραγματοποιήσει προγραμματισμένη αναχώρηση για τη Σκιάθο, μεταφέροντας την εικόνα της Παναγίας Εικονίστριας που είχε φτάσει πρόσφατα στον Βόλο. Ωστόσο, δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν το σκάφος πάνω στον βραχίονα.

Το Λιμενικό παραπέμπει σε ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου και ήδη γίνονται ενέργειες για την αποκόλληση του σκάφους από το σημείο, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της λιμενικής εισόδου.

Η φωτογραφία του σκάφους πάνω στα βράχια έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σχόλια για το περιστατικό και την ασφάλεια στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού.

