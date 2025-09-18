Βόλος στον… αέρα: Πτώσεις δέντρων, ζημιές σε οχήματα και διακοπές ρεύματος

Ισχυροί άνεμοι προκαλούν πτώσεις δέντρων, ζημιές σε οχήματα και διακοπές ρεύματος

Βόλος στον… αέρα: Πτώσεις δέντρων, ζημιές σε οχήματα και διακοπές ρεύματος
18 Σεπ. 2025 9:17
Pelop News

Ισχυροί άνεμοι πλήττουν τον Βόλο από το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε οχήματα και υποδομές, ενώ συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα και σήμερα. Στην πόλη έχουν σημειωθεί πτώσεις δέντρων, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και καταστροφές σε σταθμευμένα οχήματα.

Καιρός: Ανεμοι έως 8 μποφορ και καταιγίδες σήμερα 18/9, η πρόγνωση για την Πάτρα

Προσοχή απαιτείται στην οδό Μητροπολίτου Ιωακείμ, κοντά στη διασταύρωση με τον περιφερειακό, όπου καλώδιο φωτεινού σηματοδότη έχει απογυμνωθεί και υπάρχει κίνδυνος για τους περαστικούς. Στην περιοχή της Άλλης Μεριάς, κοντά στην ταβέρνα «Ηλίας», πτώση δέντρων καταπλάκωσε δύο αυτοκίνητα. Παράλληλα, άλλες γειτονιές αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος λόγω κατάρρευσης κολόνας του ΔΕΔΔΗΕ.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για κοπές δέντρων και απομάκρυνση αντικειμένων από τους δρόμους, ενώ συνεργεία του Δήμου και του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση των ζημιών. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν μετακινήσεις κοντά σε δέντρα ή ηλεκτροφόρα καλώδια και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους.

Ο καιρός στον Βόλο παραμένει με αραιές συννεφιές και θερμοκρασίες μεταξύ 17 και 22 °C, με βόρειους ή βορειοβορειοδυτικούς ανέμους και ριπές που φτάνουν τα 45 km/h.

Παρά την ένταση των ανέμων, τα δρομολόγια από το λιμάνι του Βόλου προς τις Σποράδες εκτελούνται κανονικά, καθώς δεν έχει εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου.
