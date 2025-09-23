Βόλος: Το δραματικό τέλος του 20χρονου που έπεσε στον φωταγωγό

Σοκ και θλίψη προκαλεί στον Βόλο ο τραγικός θάνατος ενός 20χρονου φοιτητή φυσικής αγωγής, ο οποίος βρήκε τον θάνατο τα ξημερώματα, πέφτοντας στον φωταγωγό της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Το θύμα, ο Ιάσονας, γιος γνωστού επιχειρηματία της πόλης, βρισκόταν στην ταράτσα μαζί με δύο φίλους του, όταν συνέβη το μοιραίο.

Το χρονικό

Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ένας ένοικος ανέβηκε στην ταράτσα για να κάνει παρατήρηση στους τρεις νεαρούς, που είχαν ανέβει νωρίτερα και μιλούσαν δυνατά. Οι νεαροί άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι. Ο 20χρονος πάτησε σε plexiglass που κάλυπτε τον φωταγωγό, το οποίο υποχώρησε, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.

Οι φίλοι του αρχικά δεν κατάλαβαν τι είχε συμβεί. Όταν συνειδητοποίησαν την απουσία του, τον αναζητούσαν επί μισή ώρα, πριν εντοπιστεί νεκρός στο εσωτερικό του φωταγωγού.

Οι μαρτυρίες

Η μητέρα ενός εκ των τριών παιδιών περιέγραψε ότι τα αγόρια είχαν ανέβει στην ταράτσα χωρίς μουσική, απλώς μιλώντας μεταξύ τους. «Το παιδί πάνω στον πανικό του πάτησε στο plexiglass, νομίζοντας ότι ήταν σταθερό», είπε χαρακτηριστικά.

Άλλες μαρτυρίες, ωστόσο, αναφέρουν ότι οι νεαροί πετούσαν αυγά σε περαστικούς – περιστατικά που έχουν παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα στην πόλη. Στο σημείο βρέθηκε μάλιστα και ένα αυγό κάτω από τον σπασμένο φωταγωγό.

Ο ένοικος που έκανε την παρατήρηση εξήγησε ότι βγήκε επειδή είχε ξαναεντοπίσει παρόμοιες συμπεριφορές και το αυτοκίνητό του είχε βανδαλιστεί με αυγά. «Άκουσα έναν θόρυβο, ένα ‘μπουπ’. Δεν φαντάστηκα τι είχε συμβεί», είπε συγκλονισμένος.

Η γειτονιά σε σοκ

Οι φωνές και η αναστάτωση ξεσήκωσαν όλη τη γειτονιά. Κλήθηκε ασθενοφόρο, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να σώσουν τον 20χρονο. Αστυνομικοί πραγματοποίησαν το πρωί αυτοψία στον χώρο, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Συντετριμμένη η οικογένεια

Η είδηση του θανάτου βύθισε στο πένθος την οικογένεια του Ιάσονα. Ο άτυχος νέος, που περιγράφεται από όλους ως «καλό και συνεσταλμένο παιδί», ασχολούνταν με τον αθλητισμό και βοηθούσε στις οικογενειακές επιχειρήσεις. «Ήταν σαν αδέρφια με τον γιο μου», είπε φίλος του, μην μπορώντας να πιστέψει ότι η βραδιά κατέληξε σε τραγωδία.

Τα ερωτήματα που μένουν

Το δυστύχημα έχει συγκλονίσει τον Βόλο, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες. Παραμένει ασαφές αν οι νεαροί πράγματι προέβησαν σε φάρσες με αυγά ή αν πρόκειται για εσφαλμένη εντύπωση. Το μόνο βέβαιο είναι πως μια στιγμή πανικού, σε συνδυασμό με την απουσία φωτισμού και τις επικίνδυνες κατασκευές της πολυκατοικίας, στοίχισε τη ζωή σε έναν νέο άνθρωπο.

Ο θάνατος του 20χρονου Ιάσονα αφήνει πίσω του γονείς, συγγενείς και φίλους βυθισμένους στη θλίψη, αλλά και μια ολόκληρη πόλη που αναζητά απαντήσεις.

