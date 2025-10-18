Βόλος: Τραγωδία μπροστά στα μάτια του συζύγου – 62χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Βόλο, όταν μια 62χρονη γυναίκα πέθανε ξαφνικά μέσα στο σπίτι της, πνίγοντας την ώρα που έτρωγε μπανάνα, μπροστά στα μάτια του συζύγου της.

18 Οκτ. 2025 13:20
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, όταν η γυναίκα άρχισε να δυσκολεύεται να αναπνεύσει ενώ έτρωγε. Ο σύζυγός της, νομίζοντας πως επρόκειτο για μια στιγμιαία αδιαθεσία, προσπάθησε να τη βοηθήσει, όμως μέσα σε δευτερόλεπτα η κατάσταση έγινε τραγική.

Ανίκανος να τη σώσει μόνος του, κάλεσε απεγνωσμένα το ΕΚΑΒ, ενώ προσπαθούσε να την κρατήσει στη ζωή. Όπως μεταδίδει το taxydromos.gr, οι διασώστες έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά και ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή, ωστόσο οι προσπάθειες δεν απέδωσαν.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ ο σύζυγός της βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, ανήμπορος να συνειδητοποιήσει πως ένα ήσυχο απογευματινό γεύμα κατέληξε σε απώλεια ζωής.
