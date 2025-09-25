«Βόμβα» στα θεμέλια πολυκατοικιών από το ΣτΕ, στην «Π» Φαλιέρος – Γκατζόγιας

Μία σημαντική απόφαση που αφορά την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών εξέδωσε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η οποία βάζει «βόμβα» στα θεμέλια, κυρίως των πολυκατοικιών.

Των Προκόπη Κόγκου, Κωνσταντίνου Λαμπρόπουλου

Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι η τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σε κοινοχρήστους χώρους πολυκατοικιών (πιλοτή, κ.λπ.) σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4178/2013 δεν μπορεί να γίνει σε περίπτωση έλλειψης κανονισμού οροφοκτησίας, εφόσον διατυπωθούν αντιρρήσεις από οποιονδήποτε συνιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με την απόφαση 1616/2025, η διάταξη του νόμου 4178/2013 που επέτρεπε την τακτοποίηση με πλειοψηφία ποσοστών συνιδιοκτησίας, δεν ισχύει πλέον όταν δεν υπάρχει κανονισμός οροφοκτησίας και εκφράζονται αντιρρήσεις έστω και από έναν ιδιοκτήτη.

Με άλλα λόγια, η συναίνεση κάθε συνιδιοκτήτη αποκτά βαρύνουσα σημασία και αυτό σημαίνει ότι πολύ δύσκολα θα προχωρήσουν πλέον ταχτοποιήσεις αυθαίρετων χώρων, αφού ειδικά σε πολυκατοικίες, αρκεί ένας ιδιοκτήτης για να βάλει «φρένο».

Μερικά παραδείγματα που μέχρι σήμερα θεωρούνταν διαχειρίσιμα, μπαίνουν σε νέα βάση, όπως:

Πιλοτές και αποθήκες: Αν ένας ιδιοκτήτης έχει κλείσει αυθαίρετα μέρος της πιλοτής, δεν μπορεί πλέον να προχωρήσει σε τακτοποίηση εφόσον διαφωνεί έστω και ένας γείτονας.

Ακάλυπτοι χώροι: Στέγαστρα ή πρόχειρες κατασκευές για στάθμευση αυτοκινήτων δεν νομιμοποιούνται εάν υπάρχει αντίρρηση, ακόμα κι αν συμφωνεί η πλειοψηφία.

Αλλαγή χρήσης ισογείου: Μετατροπή κοινόχρηστου χώρου σε επαγγελματικό ή κατοικία μπορεί να μπλοκαριστεί από έναν μόνο συνιδιοκτήτη.

Η νέα νομολογία ενδέχεται να ανατρέψει συνηθισμένες πρακτικές δεκαετιών στις ελληνικές πολυκατοικίες.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Η «Πελοπόννησος» ζήτησε την άποψη δύο ανθρώπων που διαθέτουν και εμπειρία και γνώσεις πάνω στο θέμα. Μιλήσαμε με τον διευθυντή της Πολεοδομίας Πατρών Χρήστο Φαλιέρο και τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Αχαΐας Αρη Γκατζόγια σχετικά με το πόσο θα αλλάξει τα δεδομένα η απόφαση.

Ο Διευθυντής της Πολεοδομίας, Χρήστος Φαλιέρος, δήλωσε: «Εκτιμώ ότι η απόφαση του ΣτΕ δεν αφορά την Πολεοδομία, σ’ εμάς άλλωστε έρχονται περιπτώσεις, όταν υπάρχει καταγγελία για αυθαίρετες κατασκευές και για αυτά τα θέματα στην Πάτρα δεν είναι πολλές. Είναι πολλοί μηχανικοί που κάνουν χρήση του νόμου και τακτοποιούν εκκρεμότητες. Σε ό,τι αφορά την απόφαση του ΣτΕ, έχει να κάνει κυρίως με νομικά θέματα και το πώς ερμηνεύεται ένας κανονισμός. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι πλέον θα υπάρξουν περισσότερες διαφωνίες σε πολυκατοικίες που υπάρχουν πολλοί ένοικοι».

ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ

Από τη δική του πλευρά ο Αρης Γκατζόγιας υπογράμμισε: «Είναι μια απόφαση που έρχεται ετεροχρονισμένα και η οποία ουσιαστικά παγώνει μια ολόκληρη διαδικασία μεταβιβάσεων, γονικών παροχών και χτυπάει τα πιο ευαίσθητα ακίνητα που είναι τα διαμερίσματα. Θα περιμένουμε να καθαρογραφτεί η απόφαση για να δούμε ακριβώς το σκεπτικό του ΣτΕ. Κρατάμε μια επιφύλαξη, αλλά για την ώρα όλο αυτό δημιουργεί μια μεγάλη αναστάτωση και ενισχύει το αίσθημα της ανασφάλειας δικαίου, καθώς μένουμε αίολοι και μετέωροι. Στην Πάτρα, η απόφαση αφορά χιλιάδες ακίνητα. Από το 2011 έως σήμερα έχουν γίνει χιλιάδες μεταβιβάσεις. Ειδικά τη δεκαετία του ΄80 πρώτα έφτιαχναν τα σχέδια σε συμβολαιογράφο και μετά εκδιδόταν η σχετική άδεια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Ενδεχομένως να χρειαστεί νέα νομοθετική ρύθμιση που θα διευκολύνει τις μεταβιβάσεις».

