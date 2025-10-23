«Βόμβα» στην Ευρωλίγκα, συνελήφθη γνωστός διαιτητής

«Βόμβα» έπεσε το πρωί της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου στον κόσμο της Euroleague καθώς συνελήφθη ο 39χρονος διαιτητής Ούρος Νίκολιτς που διευθύνει παιχνίδια της ευρωπαϊκής λίγκας.

Ο Ούρος Νίκολιτς, διαιτητής στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης στο μπάσκετ και την ABA Liga, συνελήφθη αφού η τοπική αστυνομία βρήκε 250 χιλιάδες ευρώ στο διαμέρισμά του.

Η είδηση μεταδόθηκε από την κρατική σερβική τηλεόραση, RTS και του Blic το πρωί της Πέμπτης.

To Βlic πρόσθεσε πως ο Νίκολιτς είναι ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε τις τελευταίες ώρες από τις σερβικές Αρχές.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Σερβίας, τα μέλη της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, της οποίας οι οργανωτές είναι στη φυλακή, ερευνώνται για βαριά αδικήματα. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται μεταξύ άλλων για δύο ανθρωποκτονίες και τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας.

