«Βόμβα» στο Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο-Σαουδαράβας προσφέρει 10 δις. για την Μπαρτσελόνα

Ο Πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας και ιδιοκτήτης της Νιούκαστλ, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, προσφέρει το εξωφρενικό ποσό των 10 δισ. ευρώ για την αγορά της Μπαρτσελόνα σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Φρανσουά Γκαγιάρντο.

Σαν “βόμβα” έχει σκάσει τις τελευταίες ώρες στην Ισπανία ότι ο Πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας και ιδιοκτήτης της Νιούκαστλ, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, θέλει να εξαγοράσει την Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, ο Ισπανός δημοσιογράφος Φρανσουά Γκαγιάρντο ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ετοιμάζει μία εξωφρενική πρόταση για την εξαγορά του συλλόγου, προσφέροντας 10 δισ. ευρώ, ένα ποσό που θα εξαλείψει το τεράστιο χρέος της ομάδας, το οποίο εκτιμάται σε 2,5 δισ. ευρώ.

Παρά το μέγεθος ωστόσο της φημολογούμενης πρότασης, το βασικό εμπόδιο για τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν δεν είναι οικονομικό, αλλά θεσμικό.

Η Μπαρτσελόνα δεν ανήκει σε κάποιον ιδιώτη ή επενδυτικό fund, αλλά στα μέλη της, τα οποία έχουν τον απόλυτο έλεγχο του συλλόγου.

Όπως υπογραμμίζει και ο Φρανσουά Γκαγιάρντο, το συγκεκριμένο μοντέλο ιδιοκτησίας καθιστά σχεδόν αδύνατη την πλήρη εξαγορά της ομάδας από ξένη οντότητα, καθώς θα απαιτούσε τη συναίνεση των μελών, κάτι που ιστορικά θεωρείται αδιανόητο για την Μπαρτσελόνα.

Θεωρητικά, υπάρχει ένα “παράθυρο” για επένδυση μέσω διαχωρισμού του εμπορικού και ψυχαγωγικού σκέλους του συλλόγου από το ποδοσφαιρικό.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας (PIF) θα μπορούσε να επενδύσει στο εμπορικό και ψυχαγωγικό σκέλος της Μπαρτσελόνα, χωρίς όμως να αποκτήσει έλεγχο στην καθημερινή λειτουργία και στις αγωνιστικές αποφάσεις της ομάδας.

