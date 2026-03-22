Βόρεια Μακεδονία: Μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα από 18% σε 10%

Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας αποφάσισε σήμερα, Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, τη μείωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στα καύσιμα από 18% σε 10%, ως άμεσο μέτρο αντιμετώπισης των ανατιμήσεων στις τιμές βενζίνης και ντίζελ, που προκαλούνται από τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι, σε δηλώσεις του μετά από έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ανέφερε ότι το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 23 Μαρτίου και θα διαρκέσει δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, η μείωση του ΦΠΑ θα επιτρέψει να διατηρηθεί σταθερή η τιμή της βενζίνης, ενώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) αναμένεται να αυξηθεί κατά 3 έως 3,5 δηνάρια το λίτρο (περίπου 0,04 έως 0,05 ευρώ).

Σήμερα, οι τιμές στην αντλία στη Βόρεια Μακεδονία κυμαίνονται περίπου στα 1,40 ευρώ το λίτρο για τη βενζίνη και 1,49 ευρώ το λίτρο για το ντίζελ, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η απόφαση έρχεται σε μία περίοδο έντονων πιέσεων στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, οι οποίες έκλεισαν την Παρασκευή με άνοδο, αν και παρέμειναν κάτω από το όριο των 120 δολαρίων το βαρέλι. Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας εκτιμά ότι η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ θα λειτουργήσει ως «ανάχωμα» στην περαιτέρω μετακύλιση των διεθνών ανατιμήσεων στους καταναλωτές.

