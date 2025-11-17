Βορίζια: Ελεύθερος αφέθηκε ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για την έκρηξη σε σπίτι

Η απολογία του διήρκησε μία ώρα, ωστόσο ο 23χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή με την υπόθεση, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο φερόμενος δράστης αφέθηκε ελεύθερος καθώς υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην εισαγγελέα και την ανακρίτρια.

Βορίζια: Ελεύθερος αφέθηκε ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για την έκρηξη σε σπίτι
17 Νοέ. 2025 15:59
Pelop News

Ελεύθερος αφέθηκε ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για την έκρηξη σε σπίτι στα Βορίζια η οποία πυροδότησε το αιματοκύλισμα στο χωριό του Ηρακλείου.

Η απολογία του διήρκησε μία ώρα, ωστόσο ο 23χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή με την υπόθεση, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο φερόμενος δράστης αφέθηκε ελεύθερος καθώς υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην εισαγγελέα και την ανακρίτρια.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών θα αποφανθεί τις επόμενες μέρες για την προφυλάκισή του ή όχι.

Εν τω μεταξύ στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου έδωσαν σήμερα το «παρών», η μητέρα, οι δύο αδερφές και συγγενείς του 23χρονου.

«Το παιδί μου δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που του καταλογίζουν. Ρωτήστε παντού. Ρωτήστε όποιον τον ξέρει να σας πει ποιο είναι το παιδί μου» ξέσπασε η μητέρα του 23χρονου, σύμφωνα με το neakriti.gr. «Κι εσείς να περνούσατε από τον δρόμο θα σας μπλέκανε. Τα βίντεο που έχουν οι Aρχές αποδεικνύουν ότι ήταν στον γάμο» πρόσθεσε η ίδια, συμπληρώνοντας ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη. «Περιμένω από τη Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της. Της έχουμε εμπιστοσύνη» είπε χαρακτηριστικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ρεκόρ και κομματικό «θαύμα»
17:51 Σε αγνοούμενο τουρίστα ανήκει η σορός που βρέθηκε σε παραλία της Μαγνησίας
17:47 Πρόοδος στη Νεφρολογία: Νέες Θεραπείες και Φιλόδοξοι Στόχοι για το 2050
17:39 Ρωσία: Ο πρώην πρωθυπουργός Μιχαήλ Κασιάνοφ συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των «τρομοκρατών»
17:32 Χαμάς: Γιατί απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα, τι υποστηρίζει
17:26 «Όταν τα βάζεις δεν θα σε ελέγχει κάποιος ρε φίλε που βάζεις αυτά τα λεφτά;», διάλογοι «φωτιά» του κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες
17:11 «Ψάχνω γαμπρό στη δασκάλα μου»! Το…προξενιό του Δημοσθένη από την Κεφαλονιά
17:08 Το «χαράτσι» του 2% για τον ΕΔΟΕΑΠ και η προσωπική επίθεση στον Πρόεδρο του ΣΗΠΕ
17:00 Αιγιάλεια: Ευθεία κόντρα Δήμου και Συλλόγου Τέμενης για το καταφύγιο ζώων
16:53 Κριτική για τη νέα ποιητική συλλογή του Δημοσθένη Δαββέτα «Πανδημία Αγάπης»
16:52 Πυροβόλησαν παίκτη του NFL στο κέντρο του Μανχάταν ΒΙΝΤΕΟ
16:44 Ιταλία: Λήστεψαν αποθήκη της Louis Vuitton στο κέντρο της Ρώμης ΒΙΝΤΕΟ
16:36 «Καρφί» Μακρόν για Τραμπ: «Υποψήφιοι πρόεδροι υπόσχονταν να λήξουν τον πόλεμο σε 24 ώρες, η πραγματικότητα ήταν άλλη»
16:28 Πορεία μνήμης για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου: 11 συλλήψεις και 43 προσαγωγές
16:24 ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Βουλή δικογραφία σε βάρος του Γιώργου Μυλωνάκη – Μετά μετά από μήνυση του Κώστα Βαξεβάνη
16:16 Αύριο Τρίτη η ημερίδα «Ξηράνσεις στην περιοχή Καλαβρύτων» απ’ τον Δήμο και το Δασαρχείο
16:07 Η OB Streem ανακοίνωσε την εξαγορά της Med FRIGO – Συμφωνία σταθμός στα logistics
15:59 Βορίζια: Ελεύθερος αφέθηκε ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για την έκρηξη σε σπίτι
15:52 Για «Τσιπρολογία» κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ μετά την αντίδραση Μαρινάκη στις δηλώσεις Θρασκιά
15:40 Συνελήφθη 40χρονος στο Ελευθέριος Βενιζέλος με κοκαΐνη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ