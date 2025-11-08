Βορίζια: Ερωτηματικό ποιος έδωσε εντολή για τη βόμβα, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Στον ανακριτή πήγαν σήμερα Σάββατο (08.11.2025) συγγενείς του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη οι οποίοι είναι έγκλειστοι στις φυλακές Αλικαρνασσού από τον περασμένο Σεπτέμβριο για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων η οποία αποτέλεσε έναυσμα για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου.

«Οι γονείς του δολοφόνου κουκουλώνουν ένα έγκλημα που έχει ήδη ομολογήσει», συγκλονίζει η μητέρα της Γαρυφαλλιάς

Στην Κρήτη, στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου οδηγήθηκε ο γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ενώ το τελευταίο 24ωρο έγιναν 15 προσαγωγές ατόμων από τα Βορίζια Ηρακλείου που έγινε το μακελειό, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, ενώ η αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, αλλά και στο ποιος σχετίζεται με τη βόμβα.

Τουλάχιστον δύο από τους επτά συλληφθέντες για τη βεντέτα, ερευνώνται από τις αρχές για την έκρηξη που πυροδότησε την αιματηρή συμπλοκή ενώ πέντε ακόμη συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην ανακρίτρια για να απολογηθούν, το πρωί της Δευτέρας 10.11.2025.

Και τα 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη είναι έγκλειστα στις φυλακές Αλικαρνασσού Ηρακλείου για υποθέσεις ζωοκλοπής: ο μεγαλύτερος αδελφός του 39χρονου που πέθανε από τους πυροβολισμούς στα Βορίζια, ο ανιψιός και ο γαμπρός του.

Από την πρώτη στιγμή που εξερράγη η βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων υπήρχαν υποψίες πως άτομο από τις φυλακές εμπλέκεται στην υπόθεση με την έκρηξη.

«Χτενίζουν» την περιοχή για τον εντοπισμό των όπλων

Παράλληλα, κλιμάκιο της ΕΚΑΜ χτενίζει την περιοχή γύρω από το χωριό για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στα αιματοκύλισμα του Σαββάτου 01.11.2025, που άφησε πίσω του δύο νεκρούς, τον 39χρονο Λευτέρη Καργάκη και την 55χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, ενώ, όπως είπε, «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα». Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι βαλλιστικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί η εμπλοκή συγκεκριμένων όπλων.

Η δεύτερη δικογραφία

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία δεύτερη δικογραφία έχει σχηματιστεί για την οικογένεια Καργάκη.

Η έρευνα που αφορά την αιματηρή συμπλοκή εξελίσσεται σε δύο επίπεδα, στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια και στο ποιος έδωσε την εντολή για την κατασκευή και τοποθέτηση της βόμβας.

Στο πλαίσιο και των δύο ερευνών ένας άνδρας οδηγήθηκε σήμερα από τις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, όπου κρατείται από τον Σεπτέμβριο μαζί με τον γιο του και έναν εξάδελφό του, αδελφό του θύματος στη συμπλοκή του περασμένου Σαββάτου. Ο άνδρας αυτός θεωρείται ο πιο δυναμικός από τα άτομα της οικογένειας Καργάκη. Ο ίδιος κατέθεσε στην τακτική ανακριτή Ηρακλείου και στον Εισαγγελέα.

Αφορμή για την μεταγωγή του στάθηκε ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, που βρέθηκε στο κελί του την προηγούμενη Τετάρτη, όταν πραγματοποιήθηκε έφοδος και έρευνα από τους άνδρες της ΕΚΑΜ. Η έρευνα αυτή είχε κι άλλα ευρήματα, δύο κινητά τηλέφωνα, φορτιστές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο συγκεκριμένος άνδρας αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, ενώ η αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, αλλά και στο ποιος σχετίζεται με τη βόμβα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε ότι «κανένας δεν έχει μέχρι στιγμής αποδεχθεί την παράνομη οπλοκατοχή ή οπλοχρησία», ενώ οι ανακριτικές διαδικασίες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση του ρόλου κάθε προσώπου.

Δυνάμεις υπάρχουν και στα σπίτια των δύο οικογενειών, προκειμένου να μην σημειωθεί οποιαδήποτε νέα συμπλοκή.

