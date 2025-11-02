Βορίζια – «Φανούρη μου αδερφέ μου»: Η κραυγή της αδερφής του 39χρονου που έπεσε νεκρός

Σκηνές οδύνης και οργής εκτυλίχθηκαν στα Βορίζια της Κρήτης μετά τη δολοφονία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη. Η αδερφή του θύματος, συντετριμμένη αρχίζει να ουρλιάζει μόλις συνειδητοποιεί ότι ο αδερφός της είναι νεκρός.

Βίντεο που έχει ανέβει στο TikTok από το patriscrete αποτυπώνει την οδύνη και τον πόνο για τον χαμό του. «Φανούρη μου αδερφέ μου, δεν μπορώ, θέλω να τον δω».

