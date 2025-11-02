Βορίζια – «Φανούρη μου αδερφέ μου»: Η κραυγή της αδερφής του 39χρονου που έπεσε νεκρός

Σκηνές οδύνης και οργής εκτυλίχθηκαν στα Βορίζια της Κρήτης μετά τη δολοφονία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη.

02 Νοέ. 2025 13:10
Βίντεο που έχει ανέβει στο TikTok από το patriscrete αποτυπώνει την οδύνη και τον πόνο για τον χαμό του. «Φανούρη μου αδερφέ μου, δεν μπορώ, θέλω να τον δω».

