Βορίζια: Νέα αποκαλυπτικά βίντεο με πυροβολισμούς, κινήσεις μυστήριο την ώρα του μακελειού

Νέα αποκαλυπτικά βίντεο έρχονται στο φως της δημοσιότητας λίγα λεπτά μετά το μακελειό που αιματοκύλισε και βύθισε στο πένθος και τον φόβο τα Βορίζια Ηρακλείου.

Οι νέες εικόνες που αποκαλύπτει η εκπομπή του Mega, Live News, δείχνουν τα λεπτά μετά το μακελειό στους δρόμους του χωριού Βορίζια στο Ηράκλειο που άφησε πίσω δύο νεκρούς, τον Φανούρη Καργάκη και την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, που συγκλόνισε την Ελλάδα.

Στις αποκλειστικές εικόνες αποτυπώνονται οι στιγμές μετά τους πυροβολισμούς μεταξύ των δύο οικογενειών, με τους νεκρούς και τους τραυματίες να βρίσκονται στον κεντρικό δρόμο του χωριού.

Όπως φαίνεται στο βίντεο καταγραφεί γειτόνισσα να τρέχει πανικόβλητη στο σπίτι του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στους φονικούς πυροβολισμούς. Η γυναίκα, διασχίζει τον δρόμο και κάνει την χαρακτηριστική κίνηση να προφυλαχτεί από τις σφαίρες. Όταν φτάνει στην αυλή φαίνεται να γυρίζει, μάλλον για να κλείσει κάποια πόρτα αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, οι κάμερες έχουν απόκλιση στην ώρα που αναφέρουν. Υπάρχει μία διπλή απόκλιση σε όλα τα πλάνα, είναι 9 λεπτά μπροστά αλλά και 2 ώρες πίσω.

Το βίντεο τρέχει από τις 09:36:04 ως τις 09:36:15, με τον πραγματικό χρόνο να είναι 11:27. Στις 09:39:04, τρία λεπτά μετά, περνάει τρέχοντας ένα λευκό αγροτικό όχημα, που ήταν το αυτοκίνητο που μετέφερε τον νεκρό.

Στις 09:39:04, πραγματική ώρα 11:30, διακρίνεται ένα αμάξι, το οποίο έφτασε στο σημείο της συμπλοκής 5 λεπτά νωρίτερα. Έφτασε στον δρόμο στις 09:34:20 (11:25), έστριψε δεξιά και απομακρύνθηκε. Στις 09:39:04 (11:33) πέρασε με αντίθετη κατεύθυνση τον δρόμο.

Ανάμεσα στα δύο πλάνα μεσολαβεί το 09:28:50, δηλαδή 11:19:50, όπου μία γυναίκα με μαύρα ρούχα και σαγιονάρες καταγράφεται να τρέχει προς την ίδια κατεύθυνση που έστριψε το αγροτικό.

Οι στιγμές πριν το μακελειό

Πριν από τα πιο σημαντικά ίσως βίντεο του μακελειού, υπάρχουν και άλλα βίντεο που ενδεχομένως να αποκρυπτογραφούν τις κινήσεις τον εμπλεκομένων.

Στις 09:22:39 (11:13:39) το τζιπ του Φανούρη Καργάκη, κάνει όπισθεν και βγαίνει από το σπίτι του. Άλλη κάμερα, στις 09:22:52, το καταγράφει να κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

Ακολουθούν πυροβολισμοί και στις 09:23:45 (11:14:45) εμφανίζεται ένα μπλε τζιπάκι να κατεβαίνει τον δρόμο. Είναι το τζιπ αυτόπτη μάρτυρα που έχει δεχτεί «αδέσποτες» σφαίρες.

Σε ένα άλλο βίντεο καταγράφεται το πώς ενημερώνεται και η σύζυγος του 39χρονου θύματος

Το ρολόι γράφει 09:28:33 (11:19:33). Η γυναίκα είναι με το κινητό, ντυμένη στα μαύρα και φοράει σαγιονάρες.

Χάνεται για λίγα δευτερόλεπτα στο βάθος του μπαλκονιού και ύστερα αρχίζει να τρέχει προς το σημείο του μακελειού. Τη σκηνή κατέγραψε και άλλη κάμερα, στις 09:28:50, όπου καταγράφηκε η γυναίκα με μαύρα ρούχα και σαγιονάρες να τρέχει προς την ίδια κατεύθυνση που έστριψε το αγροτικό.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα στοιχεία που υπάρχουν από το βιντεοληπτικό υλικό, αξιολογούνται από τις αρχές για να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση στα Βορίζια.

Οι αστυνομικοί την ώρα του μακελειού

Ακόμη ένα βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στη δημοσιότητα το MEGA, δείχνει αστυνομικούς να βρίσκονται στο χωριό 15 λεπτά περίπου μετά τους πυροβολισμούς.

Η κάμερα δείχνει 11:15 και οι αστυνομικοί βρίσκονται με το περιπολικό στον πάνω δρόμο από τον δρόμο που έγινε το μακελειό. Για 15 λεπτά, στις 11:30, βρίσκονται στο ίδιο σημείο, χωρίς να έχουν πλησιάσει τον τόπο της τραγωδίας.

