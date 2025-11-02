Βορίζια: Ούτε κηδεία δεν μπορούσε να γίνει με τέτοιο κλίμα...

Αναβλήθηκε η κηδεία του 39χρονου που έχασε τη ζωή του από τους πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου.

Υπό αστυνομικό κλοιό βρίσκεται το χωριό Βορίζια Ηρακλείου μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς και τους δύο νεκρούς. Υπό τον φόβο επεισοδίων η κηδεία του 39χρονου αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα (03.11.2025) σε στενό οικογενειακό κύκλο και με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

«Oι αστυνομικές αρχές εκτιμούν πως συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι ασφαλείας» και για τον λόγο αυτό η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αναφέρει το Creta24.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οποιαδήποτε λάθος κίνηση θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τη βεντέτα, και γι’ αυτό επιλέγουν τη μέγιστη προσοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες κρητικών μέσων, η σορός του 39χρονου θα μεταφερθεί την Κυριακή το βράδυ στην οικία του στα Βορίζια και η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.

Η σορός του 39χρονου Φανούργου Καργάκη είχε μεταφερθεί το πρωί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Σύμφωνα με το Creta24, ο 39χρονος χτυπήθηκε από τρεις σφαίρες. Μια καρφώθηκε στον ώμο του, άλλη μια τον χτύπησε στη μασχάλη και εισήλθε στον θώρακά του τρυπώντας τον πνεύμονα και η τρίτη λίγο χαμηλότερα, με τη δεύτερη να είναι αυτή που προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Επίσης, ο θάνατος της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, όπως προέκυψε από τη νεκροψία – νεκροτομή οφείλεται και αυτός στους πυροβολισμούς και όχι σε έμφραγμα όπως είχε αναφερθεί αρχικά.

