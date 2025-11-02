Βορίζια: Πώς ξεκίνησε το μακελειό – Τι λένε οι μάρτυρες για την βεντέτα που συγκλονίζει

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από καταθέσεις κατοίκων και αυτόπτες μάρτυρες, ο 39χρονος φέρεται να ήταν ο πρώτος που άνοιξε πυρ, γεγονός που οδήγησε στην τραγική κατάληξη λίγα λεπτά αργότερα.

Βορίζια: Πώς ξεκίνησε το μακελειό - Τι λένε οι μάρτυρες για την βεντέτα που συγκλονίζει
02 Νοέ. 2025 9:10
Pelop News

Ανατροπή προκύπτει στο αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου έχασαν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και μια 56χρονη γυναίκα από άλλη οικογένεια, μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από καταθέσεις κατοίκων και αυτόπτες μάρτυρες, ο 39χρονος φέρεται να ήταν ο πρώτος που άνοιξε πυρ, γεγονός που οδήγησε στην τραγική κατάληξη λίγα λεπτά αργότερα.

Η νύχτα της έκρηξης και το ξημέρωμα της έντασης
Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής, γύρω στις 22:00, όταν σημειώθηκε έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε υπό κατασκευή σπίτι που φέρεται να ανήκει στην οικογένεια Φραγκιαδάκη.

Αμέσως μετά την έκρηξη, στο χωριό παρέμεινε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. όλη τη νύχτα, πραγματοποιώντας συνεχείς περιπολίες για την αποφυγή νέων επεισοδίων. Το πρωί, έγινε αλλαγή πληρώματος, ενώ στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για έρευνα και συλλογή στοιχείων.

Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού, μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, αποχώρησαν από το σημείο και συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του χωριού, όπου λίγη ώρα αργότερα έγινε η συμπλοκή.

Η στιγμή της ανταλλαγής πυρών
Περίπου στις 10:30 το πρωί, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης από την άλλη οικογένεια έφτασε στο χωριό και, βλέποντας τους Φραγκιαδάκηδες συγκεντρωμένους, φέρεται να πυροβόλησε πρώτος εναντίον τους.

Από τους πρώτους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν δύο άτομα, ενώ στη συνέχεια μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που βρίσκονταν στο σημείο ανταπέδωσαν τα πυρά, σκοτώνοντας τον 39χρονο. Οι πυροβολισμοί διήρκεσαν μόνο λίγα λεπτά, αλλά ήταν αρκετοί για να προκαλέσουν πανικό και τραγωδία.

Η κινητοποίηση της αστυνομίας
Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων κάλεσαν άμεσα ενισχύσεις, ενώ ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ τους και άνδρες των ΕΚΑΜ, ζώνουν την περιοχή για να αποτραπούν τυχόν αντίποινα.

Όσοι τραυματίστηκαν ή βρέθηκαν στο σημείο των πυροβολισμών επιβιβάστηκαν σε αγροτικά οχήματα και μεταφέρθηκαν μόνοι τους στα νοσοκομεία, πριν καν φτάσουν τα ασθενοφόρα και τα ενισχυτικά πληρώματα.

Το όπλο που δεν βρέθηκε
Μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί το όπλο του 39χρονου που σκοτώθηκε — με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι ενδέχεται να το εξαφάνισε κάποιος δικός του λίγο μετά το περιστατικό.

Η ΕΛ.ΑΣ. σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις της με προσοχή, καθώς το κλίμα στο χωριό παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φανούρης Καργάκης θεωρείται βασικός ύποπτος για την έκρηξη του εκρηκτικού μηχανισμού το προηγούμενο βράδυ, γεγονός που φαίνεται να αποτέλεσε την αφορμή για τη φονική αναμέτρηση.

Η περιοχή υπό στενή επιτήρηση
Στα Βορίζια βρίσκονται από το Σάββατο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με συνεχή παρουσία των ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ, προκειμένου να αποτραπούν νέα επεισόδια. Οι αρχές συνεχίζουν τη συλλογή καταθέσεων από κατοίκους και αυτόπτες μάρτυρες, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την πορεία της προανάκρισης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:22 Κορυφώθηκαν οι εορτασμοί για την Απελευθέρωση της Πάτρας από τους Οθωμανούς – Παρέλαση στη Ρήγα Φεραίου ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
12:11 Ειδικές εξετάσεις για τους κολυμβητές της ΝΕΠ
12:10 Πάτρα – Διάσωση 26 γατών στα Προσφυγικά: Κλειδωμένα τα ζώα σε άθλιες συνθήκες ΦΩΤΟ
12:07 Παναχαϊκή – Θύελλα Πατρών και ανάγκη για βαθμούς
12:03 Ουκρανία: Χωρίς ρεύμα 60.000 άνθρωποι στη Ζαπορίζια μετά από ρωσικές επιθέσεις
11:52 Διαμαρτυρία στη Χαλανδρίτσα ενάντια στο κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ ΦΩΤΟ
11:45 Τραυματισμός αλλοδαπού στην Πατρών-Πύργου: Επιχείρησε να διασχίσει πεζός τον αυτοκινητόδρομο
11:41 Θλίψη για την Αγγελική Νικολούλη: Έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη της μητέρα – Στον Πύργο η κηδεία της
11:34 Ο Παναιγιάλειος απέδρασε με γκολ στο 94 ΄ από την Κόρινθο
11:29 Μητσοτάκης: Η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η πιο δύσκολη – Τι είπε για ένστολους και λειψυδρία
11:18 Αθλητικές μεταδόσεις: Με Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Παναιτωλικός κλείνει το πρόγραμμα της Super League
11:01 Στις 30 Νοεμβρίου παραδίδεται το τελευταίο τμήμα του Πάτρα – Πύργος: Δείτε βίντεο από drone
10:52 Συλλήψεις στην Πάτρα και την Κάτω Αχαΐα για κλοπή, βεγγαλικά, διατάραξη κοινής ησυχίας και τροχαία παράβαση
10:41 NBA: Εξαιρετικός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αλλά οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Κινγκς
10:33 Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δρούσε σε 7 πόλεις και την Πάτρα – Είχαν αποσπάσει πάνω από 64.000 ευρώ
10:21 Αλκοόλ και ανήλικοι: Aπό τα σφηνάκια… στο νοσοκομείο
10:15 Μεξικό: 23 νεκροί από πυρκαγιά σε κατάστημα – Ανάμεσά τους και παιδιά
10:04 Το φρούτο που μας κάνει να χάνουμε βάρος και σάκχαρο και χοληστερόλη
9:55 Αυξήσεις και αναδρομικά για 150.000 ένστολους μέσα στις γιορτές
9:42 Δικαστής διατάσσει την κυβέρνηση Τραμπ να καταβάλει τα πλήρη επιδόματα σίτισης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ