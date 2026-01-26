Βορίζια: Στο νοσοκομείο η μητέρα του Φανούρη Καργάκη ενόψει της δίκης – Εκρηκτικό το κλίμα μεταξύ των οικογενειών

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε εκτάκτως η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ενόψει της σημερινής εκδίκασης της υπόθεσης στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, που αφορά τις νέες πτυχές της πολύκροτης βεντέτας μεταξύ των οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη. Η γυναίκα ένιωσε έντονη ενόχληση στο στήθος και εξετάζεται το ενδεχόμενο νοσηλείας της, ενώ ο σύζυγός της νοσηλεύεται σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα με κορωνοϊό και χαμηλό οξυγόνο.

Η μητέρα του 39χρονου, που αρχικά κρατούνταν ενόψει της εκδίκασης, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι εισήχθη στην καρδιολογική κλινική για περαιτέρω εξετάσεις και παρακολούθηση.

Νοσηλεύεται ο πατέρας – Αποσύρθηκε η φρουρά

Ο πατέρας του 39χρονου νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με covid και χαμηλό κορεσμό οξυγόνου. Αρχικά νοσηλευόταν φρουρούμενος, ωστόσο με απόφαση εισαγγελέα η αστυνομική συνοδεία αποσύρθηκε.

Οι δύο γονείς αναμένεται να δικαστούν στο Αυτόφωρο, έπειτα από μήνυση της αδελφής της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, ενός από τα θύματα της αιματηρής ανταλλαγής πυροβολισμών, για απειλή και εξύβριση.

Αναβολή και κράτηση της μητέρας

Λόγω της ασθένειας του πατέρα, η υπόθεση διαχωρίστηκε και η μητέρα οδηγήθηκε αρχικά στον εισαγγελέα, με την εκδίκαση να αναβάλλεται για σήμερα. Στο μεταξύ, η ίδια παρέμενε υπό κράτηση μέχρι την έκτακτη διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα μεταξύ των δύο οικογενειών παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο, με τα περισσότερα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη να έχουν αποχωρήσει από το χωριό.

Αφορμή για το τελευταίο επεισόδιο φέρεται να ήταν η διέλευση της αδελφής της θανούσης έξω από το σπίτι της οικογένειας Καργάκη, όπου καταγγέλθηκε ότι δέχθηκε ύβρεις και απειλές. Ενδεικτικό της έντασης που επικρατεί είναι ότι η μία οικογένεια φέρεται να έχει ζητήσει από την άλλη να μην πλησιάζει μέλη της στη γειτονιά της.

