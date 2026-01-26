Βορίζια: Στο νοσοκομείο η μητέρα του Φανούρη Καργάκη ενόψει της δίκης – Εκρηκτικό το κλίμα μεταξύ των οικογενειών

Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της βεντέτας που συγκλόνισε την Κρήτη, καθώς η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη διακομίστηκε εκτάκτως στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, λίγες ώρες πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης στο Αυτόφωρο, ενώ ο πατέρας του νοσηλεύεται με covid. Το κλίμα μεταξύ των δύο οικογενειών παραμένει τεταμένο.

Βορίζια: Στο νοσοκομείο η μητέρα του Φανούρη Καργάκη ενόψει της δίκης – Εκρηκτικό το κλίμα μεταξύ των οικογενειών
26 Ιαν. 2026 12:28
Pelop News

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε εκτάκτως η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ενόψει της σημερινής εκδίκασης της υπόθεσης στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, που αφορά τις νέες πτυχές της πολύκροτης βεντέτας μεταξύ των οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη. Η γυναίκα ένιωσε έντονη ενόχληση στο στήθος και εξετάζεται το ενδεχόμενο νοσηλείας της, ενώ ο σύζυγός της νοσηλεύεται σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα με κορωνοϊό και χαμηλό οξυγόνο.

Η μητέρα του 39χρονου, που αρχικά κρατούνταν ενόψει της εκδίκασης, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι εισήχθη στην καρδιολογική κλινική για περαιτέρω εξετάσεις και παρακολούθηση.

Νοσηλεύεται ο πατέρας – Αποσύρθηκε η φρουρά

Ο πατέρας του 39χρονου νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με covid και χαμηλό κορεσμό οξυγόνου. Αρχικά νοσηλευόταν φρουρούμενος, ωστόσο με απόφαση εισαγγελέα η αστυνομική συνοδεία αποσύρθηκε.

Οι δύο γονείς αναμένεται να δικαστούν στο Αυτόφωρο, έπειτα από μήνυση της αδελφής της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, ενός από τα θύματα της αιματηρής ανταλλαγής πυροβολισμών, για απειλή και εξύβριση.

Αναβολή και κράτηση της μητέρας

Λόγω της ασθένειας του πατέρα, η υπόθεση διαχωρίστηκε και η μητέρα οδηγήθηκε αρχικά στον εισαγγελέα, με την εκδίκαση να αναβάλλεται για σήμερα. Στο μεταξύ, η ίδια παρέμενε υπό κράτηση μέχρι την έκτακτη διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα μεταξύ των δύο οικογενειών παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο, με τα περισσότερα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη να έχουν αποχωρήσει από το χωριό.

Αφορμή για το τελευταίο επεισόδιο φέρεται να ήταν η διέλευση της αδελφής της θανούσης έξω από το σπίτι της οικογένειας Καργάκη, όπου καταγγέλθηκε ότι δέχθηκε ύβρεις και απειλές. Ενδεικτικό της έντασης που επικρατεί είναι ότι η μία οικογένεια φέρεται να έχει ζητήσει από την άλλη να μην πλησιάζει μέλη της στη γειτονιά της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:57 Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αναγορεύει τον Γιάννη Οικονομίδη σε Επίτιμο Διδάκτορα
13:44 Άσκηση ευρείας κλίμακας στο «Ελ. Βενιζέλος» για ατύχημα αεροσκάφους – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες
13:39 ΒΙΟΛΑΝΤΑ για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα: «Μοναδικό μας μέλημα οι οικογένειες των θυμάτων» – Στο μικροσκόπιο τα αίτια της τραγωδίας
13:34 Πανεπιστήμιο Πατρών: Σταθερή διεθνής παρουσία στις παγκόσμιες κατατάξεις και κορυφαία επίδοση στην έρευνα
13:26 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Λαλιώτης σε ηλικία 60 ετών – Πατέρας έξι παιδιών
13:23 Κοπή πίτας για τις εθελοντικές ομάδες του ΙΝ Αγίας Τριάδος Πατρών: Μήνυμα προσφοράς και αλληλεγγύης
13:21 Κοινο_Τοπία: Διάλεξη για τον καθημερινό βίο των Αχαιών επί Οθωμανοκρατίας με τον Δημήτρη Σταθακόπουλο
13:16 Δολοφονία στη Γλυφάδα: Ποινική δίωξη στον 46χρονο για τη δολοφονία του πατέρα του
13:10 Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου για τον θάνατο της Αναστασίας Αθήνη: «Έχω συγχωρέσει όλους τους εχθρούς μου»
13:07 Γροζοπούλου: «Θέλουμε να κάνουμε καλύτερες εμφανίσεις»
13:04 Κακοκαιρία στο Ηράκλειο: Δρόμοι έγιναν ποτάμια στην Αγία Βαρβάρα ΒΙΝΤΕΟ
12:58 «Μπηχτή» από την Νάταλι Πόρτμαν, τι είπε για τις υποψηφιότητες των Οσκαρ 2026
12:56 «Η Πάτρα βυθίστηκε στο πένθος»: Ο Κ. Πελετίδης για τον χαμό της Αγγελικής, του Νίκου και του Σπύρου
12:52 Στρατηγικό στοίχημα για την Αχαΐα το ΠΓΕ «Αχαϊκό Ελαιόλαδο»: Πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου για προστιθέμενη αξία και αναδιάρθρωση της αγροδιατροφής
12:49 ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,9% στο εισόδημα των νοικοκυριών το γ’ τρίμηνο 2025
12:45 Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κατηγορουμένων – Airbnb, αγροτεμάχια και 700.000 ευρώ σε στοιχήματα
12:41 Υπόθεση φίμωσης μαθητή στις Σέρρες: Σε αναστολή η διευθύντρια Γυμνασίου – «Το άτομο χρειάζεται βοήθεια, όχι λιθοβολισμό», λέει ο πατέρας
12:39 Τζαμάκος: «Οσοι θέλουν ας επιτεθούν σε μένα, όχι στους παίκτες μου»
12:38 Μητσοτάκης: Πρόταση για ειδική εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού – Επιστολική ψήφος και σταυροδοσία για τους Έλληνες του εξωτερικού
12:34 ΗΠΑ: Δέκα νεκροί από την κακοκαιρία, ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ