Voucher 750 ευρώ: Με δυσκολίες η έναρξη των αιτήσεων για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Η διαδικασία για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ άνοιξε το μεσημέρι της Τρίτης 10 Μαρτίου, όμως η αυξημένη επισκεψιμότητα προκάλεσε τεχνικές δυσκολίες στην πλατφόρμα.

10 Μαρ. 2026 17:38
Με τεχνικά προβλήματα ξεκίνησε την Τρίτη 10 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ, το οποίο συνοδεύεται από εκπαιδευτικό επίδομα έως 750 ευρώ μικτά. Από τις 12:00 το μεσημέρι, οπότε και άνοιξε επίσημα η διαδικασία, πολλοί ενδιαφερόμενοι επιχείρησαν να εισέλθουν στην πλατφόρμα, με αποτέλεσμα να καταγράφονται δυσκολίες πρόσβασης και προσωρινές αστοχίες στη λειτουργία του συστήματος.

Η ΔΥΠΑ επιβεβαίωσε ότι οι αιτήσεις για τη δράση άρχισαν κανονικά την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 12:00, ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα εξέδωσε και ενημέρωση για αποκατάσταση του προσωρινού τεχνικού ζητήματος που παρουσιάστηκε στο νέο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα φέρει τον τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού» και απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής υπηρεσίας του gov.gr και, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, η διαδικασία παραμένει ανοιχτή έως την Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 12:00, εκτός αν εξαντληθούν νωρίτερα οι διαθέσιμες θέσεις.

Η υλοποίηση της δράσης θα γίνει μέσω επιταγών κατάρτισης (training voucher). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 150 ώρες κατάρτισης, από τις οποίες οι 149 είναι ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και η μία ώρα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς.

Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, το οποίο ανέρχεται έως τα 750 ευρώ μικτά. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και στοχεύει στην ενίσχυση δεξιοτήτων που συνδέονται με σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας.

