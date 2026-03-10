Voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ: «Έπεσε» η πλατφόρμα με το άνοιγμα των αιτήσεων

Προβλήματα παρουσιάστηκαν σήμερα (10/3) με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ, καθώς η πλατφόρμα για το voucher των 750 ευρώ φέρεται να «έπεσε» λίγο μετά το άνοιγμά της.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις επρόκειτο να ξεκινήσουν στις 12:00 μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης».

Ωστόσο, η ιστοσελίδα δεν ανταποκρινόταν, πιθανότατα λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας από ενδιαφερόμενους εργαζόμενους που επιχειρούσαν να υποβάλουν αίτηση.

Ποιους αφορά το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους σε τομείς με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher) και θα έχει συνολική διάρκεια 150 ωρών.

Πώς θα γίνει η κατάρτιση

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

149 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης

1 ώρα σύγχρονης τηλεκατάρτισης

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να λάβουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς.

Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, το οποίο φτάνει έως τα 750 ευρώ μικτά.

Η εμπειρία από προηγούμενους κύκλους του προγράμματος δείχνει ότι οι διαθέσιμες θέσεις εξαντλούνται μέσα σε λίγες ώρες, γεγονός που εξηγεί και τη μεγάλη πίεση που δέχθηκε η πλατφόρμα από τους ενδιαφερόμενους.

