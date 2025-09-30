Βουδαπέστη: «Βασίλισσα» του Δούναβη, τι να δείτε

Η σημερινή μας επιλογή είναι μια πρωτεύουσα στο εξωτερικό που είναι σχετικά οικονομική και καλύπτει όλα τα γούστα.

Μιλάμε για τη Βουδαπέστη, η οποία ξεχωρίζει από τις οκτώ γέφυρες που ενώνουν τις κάποτε χωρισμένες Βούδα και Πέστη, και θα αρχίσει κανείς να αντιλαμβάνεται ότι οι «Μαργαριτάρι του ποταμού», «Παρίσι της Ανατολής» και «Βασίλισσα του Δούναβη» είναι εκφράσεις που δικαιολογούνται από τη γοητευτική, επιβλητική κι αρχοντική αίσθηση που αποπνέει η Βουδαπέστη.

Δεν είναι όμως αρκετές από μόνες τους για να αποδώσουν τον παλμό και την ατμόσφαιρα μιας πόλης με ιστορικό μεγαλείο.

Το φθινόπωρο είναι η εποχή που ο Δούναβης φωτίζεται από τον πρωινό ήλιο και λαμπυρίζει από τις αντανακλάσεις των φώτων το βράδυ, καλώντας κατοίκους κι επισκέπτες σε περιπάτους και δραστηριότητες στις όχθες του.

Η εποχή που οι ζωηρές συζητήσεις μεταφέρονται από τις εκθαμβωτικές σάλες ιστορικών καφέ, σε μπαρόκ και Art Nouveau πλατείες και που εκτός από τα φημισμένα ιαματικά λουτρά της πόλης, εξίσου γεμίζουν τα αλσύλλια, οι κήποι και το γοητευτικό νησάκι Margitsziget που φωλιάζει νωχελικά μεταξύ των δύο πλευρών της Βουδαπέστης.

Ενα σαββατοκύριακο σαφώς δεν αρκεί για να εξαντλήσετε τα αναρίθμητα αξιοθέατα, τα εξαιρετικά μουσεία, τα λαμπρά οικοδομήματα, τις εντυπωσιακές λεωφόρους και τα μεσαιωνικά σοκάκια, τη γαστρονομική και μουσική παράδοση μιας πόλης που υπήρξε κέντρο του αναγεννησιακού πολιτισμού της Κεντρικής Ευρώπης.

Σημεία που πρέπει να πάτε είναι η εντυπωσιακή σε μέγεθος και ποικιλία αγορά Nagycsarnok ή Vasarcsarnok, την πιο κεντρική και δημοφιλή ανάμεσα στις ιστορικές αγορές της Βουδαπέστης. Το νεογοτθικό της κτίριο, χτισμένο το 1897 και με τις στέγες του καλυμμένες με πολύχρωμα πλακίδια, είναι θεαματικό από μόνο του. Επίσης, αφιερώστε χρόνο στη Βούδα μετά το μεσημεριανό στο Kőleves, ένα χαλαρό εστιατόριο στην Εβραϊκή Συνοικία, που έχει αναδειχθεί στην πιο cool γειτονιά της πόλης, δημοφιλής όχι μόνο για τα καφέ και τα μπαρ της αλλά και για τα καλλιτεχνικά δρώμενα. Ρίξτε μια ματιά στους πάγκους με τα έργα της αγοράς Gozsdu και κατηφορίστε στο Δούναβη και διασχίστε μία από τις διασημότερες γέφυρες της Ευρώπης, τη Γέφυρα των Αλυσίδων. Πάρτε το γραφικό τελεφερίκ -προτιμήστε το τελευταίο βαγόνι για ανεμπόδιστη θέα- για να φτάσετε στη μεσαιωνική συνοικία. Με λιθόστρωτα σοκάκια και παστέλ σπίτια, η ιστορική περιοχή του επιβλητικού Κάστρου αν και πολυσύχναστη, δεν χάνει το ρομαντισμό και τη γραφικότητά της, κάνοντας τη βόλτα εδώ αρκούντως απολαυστική.

Στο επιβλητικό παλάτι της Βούδας όπου στεγάζεται η τεράστια συλλογή τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης της Ουγγαρίας, μπορείτε να περάσετε μέρες θαυμάζοντας τα πάνω από 100.000 αντικείμενα ουγγρικής τέχνης από τον 11ο ως τον 19ο αιώνα και τα διεθνή σύγχρονα έργα. Επικεντρωθείτε στις περιόδους που σας ενδιαφέρουν και πριν απομακρυνθείτε, περάστε από την πίσω αυλή για να δείτε το μπρούτζινο άγαλμα του αναγεννησιακού βασιλιά Hunyadi Mátyás που τον αναπαριστά να κυνηγά στο δάσος. Ο βασιλιάς παντρεύτηκε δύο φορές στη θεαματική γειτονική Εκκλησία του Ματθία -γνωστή και ως Ναός της Στέψης της Βούδας- που εντυπωσιάζει με τον οξύαιχμο γοτθικό πύργο και το ζωηρόχρωμο εσωτερικό της, όπου εκτός από τον ίδιο το ναό μπορείτε να δείτε και το Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης.

