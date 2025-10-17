Βουκουρέστι: Τρεις νεκροί και 12 τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατοικία, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Στο Βουκουρέστι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη σε οκταώροφη πολυκατοικία στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, από την οποία κατέρρευσαν όροφοι, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Από την έκρηξη έσπασαν τα παράθυρα σε κοντινό σχολείο, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Hotnews.ro. Δύο όροφοι κατέρρευσαν εντελώς, προκαλώντας ζημιές και σε χαμηλότερους ορόφους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν, όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα Biziday.ro, επικαλούμενη τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και το υπουργείο Υγείας. Στο σημείο βρίσκονταν ομάδες σωστικών συνεργείων αναζητώντας εγκλωβισμένους, σύμφωνα με την Biziday.

An explosion occurred in a residential building in Bucharest, destroying several apartments on the 5th and 6th floors. Authorities in the Romanian capital confirmed that two people were killed, while another 12 were hospitalized, according to preliminary reports. pic.twitter.com/rxPsE1wIaM — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2025

“O explozie puternică a avut loc vineri dimineață pe Calea Rahovei din București, în zona Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Deflagrația a fost suficient de puternică încât a zguduit blocurile din apropiere, potrivit martorilor.… pic.twitter.com/shGLToBlWV — Emanuel Ciocu (@ECiocu) October 17, 2025

