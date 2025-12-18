Βουκουρέστι: Το οικονομικό «Παρίσι», τι να δείτε

Βουκουρέστι: Το οικονομικό «Παρίσι», τι να δείτε
18 Δεκ. 2025 11:39
Pelop News

Η σημερινή μας επιλογή είναι το Βουκουρέστι που είναι γνωστό και ως «Παρίσι της Ανατολικής Ευρώπης».

Λόγω της σημαντικής του θέσης στον κόσμο των τεχνών και των γραμμάτων της Ευρώπης και των Βαλκανίων, το Βουκουρέστι έχει εξελιχθεί χωρίς καμία αμφιβολία σε έναν από τους πιο must προορισμούς των Χριστουγέννων. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 15 χρόνια και με την τοποθέτηση της χριστουγεννιάτικης αγοράς του Βουκουρεστίου στη λίστα των σημαντικότερων χριστουγεννιάτικων αγορών της Ευρώπης, η πρωτεύουσα της Ρουμανίας έχει αναδειχθεί σε έναν δυναμικό εορταστικό προορισμό που προσελκύει το ενδιαφέρον Ελλήνων και πολλών Ευρωπαίων ταξιδιωτών.

Λόγω των γνωστών αξιοθέατων της ρουμανικής πρωτεύουσας, με διασημότερο και σημαντικότερο το σημερινό Κοινοβούλιο της χώρας, γνωστό κάποτε και ως Παλάτι του Λαού, αλλά και το εντυπωσιακό Athenaum, το Βουκουρέστι είναι σίγουρα ένας προορισμός που με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο φιγουράρει στην χριστουγεννιάτικη λίστα των εορτών και όχι μόνο.

Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια, ο δήμος του Βουκουρεστίου σε μια προσπάθεια να αυξήσει τα έσοδα της πόλης από τον τουρισμό, αλλά και αναδείξει τη Ρουμανία ως έναν ισχυρό χριστουγεννιάτικο προορισμό, δημιούργησε μια τεράστια υπαίθρια αγορά με ξύλινα σπιτάκια, αμέτρητα λαμπιόνια και διασκεδαστικές δραστηριότητες με θέμα την ρουμανική παράδοση και λαογραφία.

Βέβαια, πέρα από το φαγητό, πανταχού παρών είναι και Αγιος Βασίλης με τους ταράνδους και τα ξωτικά του στα δεκάδες μικρά ξύλινα εργαστήρια που είναι τοποθετημένα στο κέντρο της πόλης, προσφέροντας σε μικρούς και μεγάλους να διασκεδάσουν με το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Πανευρωπαϊκά γνωστή για το παραδοσιακό ζεστό κρασί που ωριμάζει με διάφορα μπαχαρικά της ρουμανικής υπαίθρου, η χριστουγεννιάτικη αγορά του Βουκουρεστίου πλαισιώνεται από τεράστιες υπαίθριες συναυλίες Ρουμάνων και ξένων καλλιτεχνών που κάνουν την εορταστική ατμόσφαιρα ακόμα πιο ζωντανή και φωτεινή. Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν χρειάζεται να πληρώσετε καν εισιτήρια, γιατί οι περισσότερες συναυλίες είναι ανοιχτές στο κοινό λόγω της εορταστικής περιόδου.

Απαξ και βρεθείτε, όμως, στο Βουκουρέστι τα Χριστούγεννα, μην παραλείψετε οπωσδήποτε να επισκεφθείτε τη Λεωφόρο Magheru, τη μεγάλη λεωφόρο που κάθε χρόνο φοράει τα γιορτινά της με αμέτρητα λαμπιόνια και φωτάκια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:46 Αλεξανδρούπολη: Προθεσμία έως την Τρίτη ζήτησε η μητέρα του 3χρονου παιδιού που μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο
14:45 Πάτρα: Με κοκαΐνη και κάνναβη συνελήφθησαν δύο άνδρες
14:40 Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας γυναικών από τη Λατινική Αμερική – 15 συλλήψεις
14:36 Φάμελλος για ΕΛΤΑ: «Προσβολή της Βουλής και καραμπινάτο σκάνδαλο της ΝΔ»
14:33 Μπήκαν αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς – 26 εκατ. σε όλη τη χώρα, σχεδόν 1 εκατ. στην Αχαΐα
14:30 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά: Προφυλακίστηκε 54χρονος λογιστής μετά από νέα στοιχεία
14:30 Πάτρα: Χειροπέδες σε δύο άνδρες που κουβαλούσαν μαχαίρια
14:22 Όλη η μήνυση του τραγουδιστή κατά του Γιώργου Μαζωνάκη: «Με ρωτούσε αν θέλω καριέρα κάνοντας χυδαίες χειρονομίες»
14:10 ΖΩΝΤΑΝΑ Η φρεγάτα «Κίμων» υψώνει την ελληνική σημαία στη Λοριάν – Η αρχή της νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό
14:09 Πάτρα: Έξι συλλήψεις για ρευματοκλοπή – Τους εντόπισε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ
14:07 Στην Πάτρα ο Γιάννης Οικονομίδης – Αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του ΕΑΠ
14:00 Ο Αλέξης Τσίπρας επιβεβαίωσε και στην Πάτρα ότι είναι σε φάση προεργασίας: Έχει δρόμο ακόμα για την Ιθάκη
13:52 Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης έδωσε το «πράσινο φως» για το λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ
13:46 ΕΚΑΜΕ Αιγίου: «Η ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να είναι επιλογή αλλά υποχρέωση.»
13:45 Σκέρτσος κατά Κωνσταντοπούλου: «Χυδαία στοχοποίηση της συζύγου μου – Ανακυκλώνει συνειδητά συκοφαντίες»
13:41 Μαρινάκης για την επίθεση Παππά σε δημοσιογράφο: «Να δώσει απαντήσεις και ο Αλέξης Τσίπρας»
13:37 Άργος: Σκύλος βρέθηκε παγιδευμένος σε ανοιχτό τάφο – Καταγγελίες για ανθρώπινη παρέμβαση ΦΩΤΟ
13:25 Μαρινάκης κατά Κωνσταντοπούλου: «Προσωποποίηση του φασισμού και του μισογυνισμού»
13:21 Συγχαρητήρια της Νέας Αριστεράς Αχαΐας στον Πέλοπα Πάτρας για την πρωτιά στο Πανελλήνιο Άρσης Βαρών
13:15 ΕΕ σε κρίσιμη δοκιμασία συνοχής: Στο τραπέζι τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ