Βουκουρέστι: Το οικονομικό «Παρίσι», τι να δείτε

Η σημερινή μας επιλογή είναι το Βουκουρέστι που είναι γνωστό και ως «Παρίσι της Ανατολικής Ευρώπης».

Λόγω της σημαντικής του θέσης στον κόσμο των τεχνών και των γραμμάτων της Ευρώπης και των Βαλκανίων, το Βουκουρέστι έχει εξελιχθεί χωρίς καμία αμφιβολία σε έναν από τους πιο must προορισμούς των Χριστουγέννων. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 15 χρόνια και με την τοποθέτηση της χριστουγεννιάτικης αγοράς του Βουκουρεστίου στη λίστα των σημαντικότερων χριστουγεννιάτικων αγορών της Ευρώπης, η πρωτεύουσα της Ρουμανίας έχει αναδειχθεί σε έναν δυναμικό εορταστικό προορισμό που προσελκύει το ενδιαφέρον Ελλήνων και πολλών Ευρωπαίων ταξιδιωτών.

Λόγω των γνωστών αξιοθέατων της ρουμανικής πρωτεύουσας, με διασημότερο και σημαντικότερο το σημερινό Κοινοβούλιο της χώρας, γνωστό κάποτε και ως Παλάτι του Λαού, αλλά και το εντυπωσιακό Athenaum, το Βουκουρέστι είναι σίγουρα ένας προορισμός που με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο φιγουράρει στην χριστουγεννιάτικη λίστα των εορτών και όχι μόνο.

Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια, ο δήμος του Βουκουρεστίου σε μια προσπάθεια να αυξήσει τα έσοδα της πόλης από τον τουρισμό, αλλά και αναδείξει τη Ρουμανία ως έναν ισχυρό χριστουγεννιάτικο προορισμό, δημιούργησε μια τεράστια υπαίθρια αγορά με ξύλινα σπιτάκια, αμέτρητα λαμπιόνια και διασκεδαστικές δραστηριότητες με θέμα την ρουμανική παράδοση και λαογραφία.

Βέβαια, πέρα από το φαγητό, πανταχού παρών είναι και Αγιος Βασίλης με τους ταράνδους και τα ξωτικά του στα δεκάδες μικρά ξύλινα εργαστήρια που είναι τοποθετημένα στο κέντρο της πόλης, προσφέροντας σε μικρούς και μεγάλους να διασκεδάσουν με το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Πανευρωπαϊκά γνωστή για το παραδοσιακό ζεστό κρασί που ωριμάζει με διάφορα μπαχαρικά της ρουμανικής υπαίθρου, η χριστουγεννιάτικη αγορά του Βουκουρεστίου πλαισιώνεται από τεράστιες υπαίθριες συναυλίες Ρουμάνων και ξένων καλλιτεχνών που κάνουν την εορταστική ατμόσφαιρα ακόμα πιο ζωντανή και φωτεινή. Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν χρειάζεται να πληρώσετε καν εισιτήρια, γιατί οι περισσότερες συναυλίες είναι ανοιχτές στο κοινό λόγω της εορταστικής περιόδου.

Απαξ και βρεθείτε, όμως, στο Βουκουρέστι τα Χριστούγεννα, μην παραλείψετε οπωσδήποτε να επισκεφθείτε τη Λεωφόρο Magheru, τη μεγάλη λεωφόρο που κάθε χρόνο φοράει τα γιορτινά της με αμέτρητα λαμπιόνια και φωτάκια.

