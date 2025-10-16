Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δεν κάνει διπλωματία αδράνειας αλλά δράσης – Ειρήνη με ισχύ, όχι με αδυναμία

Σε ομιλία του στη Βουλή για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «η Ελλάδα τα τελευταία έξι χρόνια υπερασπίζεται σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα», επιδιώκοντας ενότητα, σταθερότητα και ισχυρή διεθνή παρουσία.

«Προσέρχομαι στη συζήτηση με αίσθημα ευθύνης και διάθεση συγκλίσεων. Όχι για εύκολα λόγια, αλλά για αλήθειες στην εξωτερική πολιτική που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Αυτή είναι η παράδοση και η πυξίδα της χώρας μας», είπε ο πρωθυπουργός, περιγράφοντας ένα διεθνές περιβάλλον «πρωτοφανούς ρευστότητας, γεωπολιτικών πιέσεων και πολυεπίπεδων κρίσεων».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα στέκεται όρθια και υπερήφανη, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της», αποτελώντας «πυλώνα σταθερότητας και παράγοντα εξελίξεων» σε μια περιοχή που δοκιμάζεται. «Δεν υπάρχει ισχυρή διπλωματία χωρίς ισχυρή οικονομία», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας τη μείωση του χρέους, τη βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας της χώρας και τη θωράκιση της αποτρεπτικής ισχύος.

Αναφερόμενος στα εξοπλιστικά προγράμματα, έκανε λόγο για «ποιοτική υπεροχή έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου», επισημαίνοντας ότι «η αποτροπή είναι ρεαλισμός, όχι μιλιταρισμός». Υπενθύμισε τα 24 Rafale, τα 42 αναβαθμισμένα F-16 (που θα φτάσουν τα 83), τα επερχόμενα F-35 το 2028 και τις νέες φρεγάτες Belharra και Fremm. «Υψώνουμε την “Ασπίδα του Αχιλλέα” με συμμετοχή και της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός τόνισε πως η άμυνα πλαισιώνεται από ενεργή διπλωματία και ενεργειακή στρατηγική. «Η Ελλάδα εξελίσσεται σε ενεργειακό πυλώνα των Βαλκανίων και της Ευρώπης. Από τη χώρα μας διέρχονται 17 δισ. κυβικά φυσικού αερίου, ενώ προχωρούμε σε καθορισμό δύο νέων θαλάσσιων πάρκων, επιβεβαιώνοντας τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», δήλωσε.

Αναφορικά με τη Γάζα, επανέλαβε ότι η Ελλάδα «επιδιώκει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση ομήρων και τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους στο τέλος της διαδικασίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ». Υπογράμμισε πως «η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ ως στρατηγικού εταίρου, αλλά και δίπλα στον λαό της Παλαιστίνης που δοκιμάζεται», επισημαίνοντας ότι η χώρα μας «έχει στείλει ανθρωπιστική βοήθεια και περιθάλψει παιδιά από τη Γάζα».

Για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για «φθηνή εκμετάλλευση» του ζητήματος και ανακοίνωσε ότι υπάρχει «προκαταρκτική κοινή κατανόηση» Ελλάδας και Αιγύπτου, με τον τελευταίο λόγο να ανήκει στην Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα.

Αναφερόμενος στη Λιβύη, σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι «η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που διατηρεί διαύλους επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές», προχωρώντας σε συζητήσεις για ΑΟΖ «στη βάση του διεθνούς δικαίου». Για τη Συρία, είπε ότι η χώρα έχει ανοίξει διαύλους με τη νέα ηγεσία, ζητώντας την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών και τη θεμελίωση σχέσεων καλής γειτονίας.

Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «δομημένο διάλογο τριών πυλώνων» που έχει οδηγήσει σε μηδενισμό των παραβιάσεων και πρόοδο στον συντονισμό για το μεταναστευτικό. «Αναρωτιέμαι ποιοι κατακρίνουν την πολιτική των ήρεμων νερών. Τι θέλουν; Φουρτούνες, αστάθεια και εντάσεις; Η Ελλάδα κινείται με σχέδιο και ευθύνη», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι «η μόνη διαφορά είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας».

Για το Κυπριακό, επανέλαβε ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία και τη στενή συνεργασία με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, απορρίπτοντας τα σενάρια περί ρήγματος μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα «δεν μπορεί ποτέ να αναγνωρίσει κατοχές και τετελεσμένα», ενώ επανέλαβε την πρόταση για «τοίχος ευρωπαϊκής αεράμυνας» και τη σημασία της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως η συμμετοχή της Τουρκίας στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE θα εξαρτηθεί από την άρση του casus belli και τον σεβασμό των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

«Η Ελλάδα δεν είναι παρατηρητής. Είναι πρωταγωνιστής. Επιδιώκουμε την ειρήνη, αλλά με ισχύ – όχι με αδυναμία», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

