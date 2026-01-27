Βουλή: Κατά της άρσης ασυλίας Κουτσούμπα εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας – Άρση ασυλίας για Μάντζο

Κατά της άρσης της βουλευτικής ασυλίας του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα τάχθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, εισηγούμενη στην Ολομέλεια να απορρίψει το σχετικό αίτημα που συνδέεται με μήνυση για χρηματοδότηση κομμάτων.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ολομέλεια να μην αρθεί η ασυλία του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στο πλαίσιο της μήνυσης που είχε καταθέσει εναντίον του ο Κωνσταντίνος Πλεύρης για παράβαση της νομοθεσίας περί χρηματοδότησης των κομμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά της άρσης ασυλίας του κ. Κουτσούμπα τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, ενώ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, της ΝΙΚΗΣ και της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με υπόμνημα προς την Επιτροπή, έκανε λόγο για πολιτικές σκοπιμότητες, χαρακτηρίζοντας την κατηγορία «εντελώς αβάσιμη». Παράλληλα, υποστήριξε ότι το ΚΚΕ τηρεί πλήρως τη νομοθεσία για τα οικονομικά των κομμάτων και δηλώνει κανονικά τα έσοδά του από συνδρομές, εισφορές, δωρεές και κληρονομιές, τα οποία ελέγχονται τόσο από ορκωτούς ελεγκτές όσο και από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Την ίδια ώρα, η Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να εισηγηθεί την άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζου, μετά από μήνυση του προέδρου των «Σπαρτιατών» Βασίλη Στίγκα για συκοφαντική δυσφήμηση. Ο ίδιος ο κ. Μάντζος ζήτησε την άρση της ασυλίας του, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν τη σχετική εισήγηση.

Η τελική απόφαση για τα αιτήματα άρσης ασυλίας θα ληφθεί από την Ολομέλεια της Βουλής, όπου αναμένεται πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τις δύο υποθέσεις.

