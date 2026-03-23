Βουλιαγμένη: Αγωνία για τον 34χρονο δύτη στα Λιμανάκια – Σε εξέλιξη οι έρευνες στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση εντοπισμού του 34χρονου δύτη που αγνοείται στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, σε ένα από τα πιο δύσκολα και απαιτητικά σημεία κατάδυσης της Αττικής, γνωστό και ως «Πηγάδι του Διαβόλου». Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο άνδρας χάθηκε κατά τη διάρκεια κατάδυσης το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου, όταν ο συνοδός του κατάφερε να επιστρέψει μόνος στην επιφάνεια και ειδοποίησε αμέσως τις αρχές, εκφράζοντας τον φόβο ότι ο 34χρονος είχε εγκλωβιστεί μέσα στον υποθαλάσσιο σχηματισμό.

Ο αγνοούμενος είναι 34 ετών, επαγγελματίας πιλότος-κυβερνήτης της Πολεμικής Αεροπορίας, εργάζεται σε ελληνοϊταλική εταιρεία και ζει μόνιμα στη Βούλα. Άνθρωποι που τον γνωρίζουν μιλούν για έναν χαμηλών τόνων και ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο, με μεγάλη αγάπη για τη θάλασσα, τις καταδύσεις και τις μηχανές, ενώ σημειώνουν ότι είχε εμπειρία στο συγκεκριμένο χόμπι και γνώριζε το σημείο όπου έγινε το δυστύχημα.

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση από το Λιμενικό Σώμα, με τη συνδρομή πλωτού σκάφους, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και εξειδικευμένων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικά συνεργεία. Οι συνθήκες στο σημείο χαρακτηρίζονται εξαιρετικά δύσκολες, καθώς πρόκειται για θαλάσσιο «πηγάδι» βάθους περίπου 28 έως 30 μέτρων, με ιδιαίτερη μορφολογία, στενά περάσματα και ισχυρά υπόγεια ρεύματα, στοιχεία που δυσκολεύουν σημαντικά κάθε απόπειρα προσέγγισης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αρχές έχουν εντοπίσει τη θαλάσσια σήραγγα όπου εκτιμάται ότι έχει παγιδευτεί ο 34χρονος, ωστόσο η επιχείρηση ανάσυρσης δεν αναμένεται να προχωρήσει άμεσα, καθώς απαιτείται ειδική προετοιμασία και εξοπλισμός λόγω της επικινδυνότητας του σημείου. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι επόμενες κρίσιμες κινήσεις τοποθετούνται χρονικά μετά τις 24 Μαρτίου, ακριβώς επειδή χρειάζεται πολύ προσεκτικός σχεδιασμός για την ασφάλεια όσων επιχειρούν.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ο δύτης έφερε ειδικό εξοπλισμό, ο οποίος του παρείχε επιπλέον παροχή οξυγόνου για περίπου τρεις έως πέντε ώρες, καθώς και υποβρύχιο σκούτερ για ευκολότερη μετακίνηση. Παρ’ όλα αυτά, όσο περνούν οι ώρες, η αγωνία μεγαλώνει, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον αποκλειστικά στην πορεία των ερευνών και στις δυνατότητες ασφαλούς προσέγγισης του σημείου από τα εξειδικευμένα συνεργεία.

