Βουργαρέλι: Ιστορία και φύση στα ορεινά

Η σημερινή μας επιλογή είναι το Βουργαρέλι, ένα από τα ομορφότερα ορεινά χωριά των Τζουμέρκων. Ηρεμο, απλωμένο σε έκταση 5 χιλιομέτρων και ειδυλλιακά ενταγμένο στην τριγύρω φύση, βρίσκεται κοντά στην Αρτα. Με σημαντικό ιστορικό παρελθόν, το οποίο μαρτυρείται σήμερα σε διάφορα μνημεία-αξιοθέατα.

Το Βουργαρέλι εντοπίζεται στην περιφερειακή ενότητα Αρτας και είναι χτισμένο σε υψόμετρο 775 μέτρων, στις παρυφές των Τζουμέρκων ανάμεσα σε δύο γραφικούς λόφους σκεπασμένους με έλατα και πεύκα –του Προφήτη Ηλία στα ανατολικά και της Ομάλης στα δυτικά. Πρόκειται για ένα καταπράσινο φυσικό τοπίο, γεμάτο με τρεχούμενα νερά, από τα οποία ωφελείται ιδιαίτερα και το ίδιο το χωριό.

Ησυχος, βουνίσιος τόπος, το Βουργαρέλι εντάσσεται στα κεντρικά Τζουμέρκα και μετρά 301 μόνιμους κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Είναι δε προορισμός ιδανικός για όλες τις εποχές του χρόνου, αφού προσφέρεται και για τους λάτρεις του χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι διατηρείται δροσερό, απέχοντας μόλις μισή ώρα από τις διάσημες φυσικές πισίνες του ποταμού Αχελώου.

Το Βουργαρέλι έχει κάμποση ιστορία. Στην αρχαιότητα η περιοχή όπου βρίσκεται άνηκε στην Αθαμανία, ωστόσο δεν γνωρίζουμε πού ανήκουν τα ερείπια που βλέπουμε σήμερα προς τα νότια, στον λόφο της Τσιούκας.

Για όσους το επισκεφτούν αξίζει μια βόλτα από τον Αγιο Γεώργιο, εκκλησία του 1690 μέσα σε ένα όμορφο δάσος με πεύκα, όπου στεγάστηκαν και τα σχέδια για την εξέγερση της περιοχής κατά την Επανάσταση του 1821, αλλά και οι κάτοικοι, όταν το 1943 οι Γερμανοί πυρπόλησαν το χωριό. Περάστε επίσης από το λεγόμενο «Γεφύρι της Μεγάλης Βρύσης» στον δρόμο Βουργαρελίου-Αθαμανίου, αλλά μην αγνοήσετε και τα καλντερίμια της κεντρικής πλατείας: ρωτήστε τους ντόπιους γι’ αυτό που οδηγεί στις λιθόκτιστες βρύσες Αρχόντω και Κρυστάλλω και αφιερώστε λίγο χρόνο να το περπατήσετε. Κοντά σε αυτές, υπάρχει και το σπίτι του γιατρού Αναγνώστου, όπου στα 1943 εγκατέστησε το αρχηγείο του ο Ναπολέων Ζέρβας, κάνοντάς το άτυπη πρωτεύουσα της αντιστεκόμενης ορεινής Ελλάδας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



