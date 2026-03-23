Βουτιά άνω του 1,5% στις ευρωπαϊκές μετοχές με φόντο τον πόλεμο και το Ορμούζ

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεκίνησαν τη νέα εβδομάδα με ισχυρές απώλειες, καθώς η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και οι ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

23 Μαρ. 2026 11:26
Pelop News

Με έντονες απώλειες ξεκίνησαν τη νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα οι ευρωπαϊκές αγορές, ακολουθώντας την πτωτική πορεία των ασιατικών δεικτών, καθώς η περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει αισθητά το παγκόσμιο επενδυτικό κλίμα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 1,6% στις 564,13 μονάδες, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια και σχεδόν όλους τους βασικούς κλάδους να κινούνται σε αρνητικό έδαφος. Στα μεγάλα ευρωπαϊκά ταμπλό:

  • ο FTSE 100 στο Λονδίνο άνοιξε με πτώση 1,4%
  • ο DAX στη Φρανκφούρτη υποχώρησε 1,9%
  • ο CAC 40 στο Παρίσι έχασε 1,4%
  • ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε πτώση 1,6%

Η πίεση στην Ευρώπη ήρθε μετά τη μαζική υποχώρηση των ασιατικών αγορών και αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία για τον πόλεμο, αλλά και για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην παγκόσμια οικονομία η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα περάσματα για τη διεθνή διακίνηση ενέργειας.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά τις νέες απειλές ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις αν δεν ανοίξει πλήρως το Ορμούζ, ενώ το Ιράν απάντησε με νέες απειλές κατά ενεργειακών υποδομών και εγκαταστάσεων στην περιοχή του Κόλπου.

Οι αγορές φοβούνται πλέον ότι ένα παρατεταμένο σοκ στην ενέργεια μπορεί να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα. Αυτός είναι και ο λόγος που οι επενδυτές επανεξετάζουν τις εκτιμήσεις τους για τα επιτόκια, με το Reuters να σημειώνει ότι πλέον η αγορά τιμολογεί τουλάχιστον δύο αυξήσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στη χρονιά.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι οι ευρωαγορές μπαίνουν στη νέα εβδομάδα με αυξημένη νευρικότητα, καθώς το γεωπολιτικό ρίσκο, η ενέργεια και ο πληθωρισμός παραμένουν οι τρεις βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τη στάση των επενδυτών.

