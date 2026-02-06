«Βουτιά» του Bitcoin κάτω από 67.000 δολάρια

Το Bitcoin έπεσε κάτω από 67.000 δολάρια μετά τις δηλώσεις του ΥΠΟΙΚ ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ ότι δεν υπάρχει εξουσιοδότηση για κρατική στήριξη κρυπτονομισμάτων. Εβδομαδιαίες απώλειες μεγαλύτερες του 20%.

«Βουτιά» του Bitcoin κάτω από 67.000 δολάρια
06 Φεβ. 2026 7:59
Pelop News

Το Bitcoin υποχώρησε κάτω από το επίπεδο των 67.000 δολαρίων την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, καταγράφοντας νέα ημερήσια χαμηλά εν μέσω εντεινόμενων πιέσεων στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Η τιμή του κορυφαίου κρυπτονομίσματος διαμορφωνόταν στα 66.673 δολάρια περίπου στις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδος, ενώ νωρίτερα είχε αγγίξει χαμηλό στα 67.675 δολάρια – το χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2024.

Καταλυτικό ρόλο στην επιτάχυνση της πτώσης φαίνεται να διαδραμάτισαν οι δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σε ερώτηση εάν το Υπουργείο Οικονομικών διαθέτει αρμοδιότητα να αγοράσει Bitcoin ή άλλα κρυπτονομίσματα, ο κ. Μπέσεντ απάντησε κατηγορηματικά: «Δεν έχω αυτή την εξουσία και, ως πρόεδρος του FSOC, δεν διαθέτω τέτοια αρμοδιότητα».

Η τοποθέτηση αυτή ενίσχυσε την αβεβαιότητα των επενδυτών σχετικά με την ύπαρξη ή μη θεσμικής και κρατικής στήριξης προς την αγορά κρυπτονομισμάτων, οδηγώντας σε εντονότερες ρευστοποιήσεις.

Σε εβδομαδιαία βάση, το Bitcoin καταγράφει απώλειες που ξεπερνούν το 20%, ενώ σε ετήσια βάση οι απώλειες προσεγγίζουν το 30%. Την ίδια περίοδο, ο χρυσός έχει ενισχυθεί κατά περίπου 68%, ενισχύοντας τη σύγκριση μεταξύ των δύο περιουσιακών στοιχείων.

Η πτωτική τάση δεν περιορίζεται στο Bitcoin. Το Ether έχει υποχωρήσει κατά 23% μέσα στην εβδομάδα, ενώ το Solana διαμορφώνεται στα 88,42 δολάρια, με εβδομαδιαία απώλεια 24%.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι το ψυχολογικό και τεχνικό επίπεδο των 70.000 δολαρίων αποτελεί πλέον κρίσιμη ζώνη. Μια παρατεταμένη παραμονή κάτω από αυτό το όριο ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω πτωτική κίνηση, ιδιαίτερα σε συνθήκες γενικευμένης αποφυγής ρίσκου στις διεθνείς αγορές και παράλληλης πίεσης στις μετοχές τεχνολογίας.

